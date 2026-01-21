BIĆE ZANIMLJIVO NA "SENT DŽEJMSISU" : NJukasl ne sme potceniti povredama "osakaćeni" PSV

JEDAN od potencijalno zanimljivijih mečeva sedmog kola grupne faze Lige šampiona odigraće Njukasl i PSV koji se sastaju na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.

Njukasl je na sjajan način otvorio Ligu šampiona ostvarivši tri pobede na uvodna četiri meča, ali nakon toga su usledili poraz od Marselja uz remi sa Leverkuzenom koji su ga izbacili izvan top osam na tabeli.

Popularne "svrake" trenutno zauzimaju 13. mesto i zaostaju tri boda za osmoplasiranom Atalantom, ali isto toliko beže i dvadesetpetpoplasiranom Karabagu, tako da su pravi primer tima sa sredine tabele u Ligi šampiona.

Ono što je primetno kod engleskog predstavnika je da znatno bolje igra kod kuće nego na strani, podrška navijača mu mnogo znači i tradicionalno beleži sjajne rezultate na "Sent Džejmsis parku", nezavisno od takmičenja u kojem nastupa.

Na poslednjih 14 utakmica kod kuće, domaćini su doživeli samo jedan poraz i upisali čak 11 trijumfa, a dva od njih su ostvarena protiv Bilbaa i Benfike bez primljenog gola.

Takođe, za oko zapada i napadačka forma Njukasla koji je veoma efikasan u Ligi šampiona, postigao je 13 golova na šest utakmica i trebao bi nastaviti u tom ritmu jer mu u goste dolazi PSV koji igra na gol više.

Holandski predstavnik je jedna od najčudnijih ekipa u takmičenju jer je ostvario više nego impresivne pobede nad Napolijem (6:2) i Liverpulom (4:1), ali je i umeo da izgubio od Rojal uniona pred svojim navijačima, pa sa osam sakupljenih poena zauzima 21. mesto i grčevito se bori da prođe u narednu fazu.

To će biti veoma teško učiniti jer ga večeras očekuje izuzetno teško gostovanje, a u poslednjem kolu mu neće biti ništa lakše jer na "Filips stadion" dolazi Bajern Minhen.

Što se tiče izostanaka, domaćini su večeras bez Lasela, Krafta, Livramenta, Osule, Marfija i Burna, dok su gosti takođe u velikom deficitu jer Boš na raspolaganju nema Pepija, Desta, Pleu, Boadua, Salibarija i Van Bomela.

Mi večeras očekujemo veliki broj pogodaka, a pored napadačke forme Njukasla u Ligi šampiona, veru nam daju fudbalska filozofija Petera Boša i gol-razlika PSV-a (15:11).

NAŠ TIP: |1-3&||1-3 (kvota 1.83)

