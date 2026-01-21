Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ TIKET ZA SREDU

18.45 AZ Alkmar - Ekselsior UG 3+ (1.43)

20.45 Solihul Murs - Ročdejl UG 3+ (1.70)
21.00 Marselj - Liverpul UG 3+ (1.62)

 Ukupna kvota: 3.94

 

