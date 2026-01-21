NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Sreda
21.00 Marselj - Liverpul GG (1.58)
21.00 Čelsi - Pafos 1&2-5 (1.55)
21.00 Bajern Minhen - Rojal union Sen Žiloa 1&|1+&2+ (1.34)
Ukupna kvota: 5.09
Marselj igra dobro pred svojim navijačima, napadački pod De Zerbijem, a Liverpul ne preza da igra na gol više sa takvim rivalima.
Njukasl je sjajna domaćinska ekipa, pruža odlične igre u LŠ i očekujemo da bude napadački raspoložen protiv PSV-a koji forsira "otvoren" fudbal.
Čelsi ne bi trebao imati problema protiv Pafosa koji ume dobro defanzivno da se postavi i zbog toga uz fiks dodajemo kombinaciju golova.
Bajern melje sve pred sobom, Kompani je napravio ozbiljnu mašineriju, Kejn dominira i ništa manje ne očekujemo na večerašnjem obračunu sa belgijskim šampionom.
