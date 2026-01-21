NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP

Sreda 21.00 Marselj - Liverpul GG (1.58)



21.00 Čelsi - Pafos 1&2-5 (1.55)

21.00 Bajern Minhen - Rojal union Sen Žiloa 1&|1+&2+ (1.34) 21.00 Njukasl - PSV D 2-4 (1.55) Ukupna kvota: 5.09

Marselj igra dobro pred svojim navijačima, napadački pod De Zerbijem, a Liverpul ne preza da igra na gol više sa takvim rivalima.

Njukasl je sjajna domaćinska ekipa, pruža odlične igre u LŠ i očekujemo da bude napadački raspoložen protiv PSV-a koji forsira "otvoren" fudbal.

Čelsi ne bi trebao imati problema protiv Pafosa koji ume dobro defanzivno da se postavi i zbog toga uz fiks dodajemo kombinaciju golova.

Bajern melje sve pred sobom, Kompani je napravio ozbiljnu mašineriju, Kejn dominira i ništa manje ne očekujemo na večerašnjem obračunu sa belgijskim šampionom.

