TRADICIJA KAŽE DA NEMA MNOGO GOLOVA: Istorija međusobnih susreta ide u prilog Gengamu

NANSI dočekuje Gengam na stadionu „Marsel Piko” sa početkom u 20:45 časova.

Profimedia

Nansi u ovaj susret ulazi sa promenljivom formom, zabeleživši dve pobede, dva poraza i jedan remi u poslednjih pet prvenstvenih utakmica. Ekipa pokazuje znatne oscilacije u igri, naročito u veznom redu, što rezultira čestim propustima i nemogućnošću da se potpuno kontrolišu dešavanja na terenu.

Gengam je u sličnom ritmu, sa dve pobede, dva poraza i jednim nerešenim ishodom u prethodnih pet kola. Njihova glavna boljka ostaje igra u defanzivi na gostovanjima, gde protivnicima prečesto ostavljaju previše prostora za završni udarac, dok im je realizacija napada takođe pala u odnosu na početak sezone.

Istorija međusobnih susreta ide u prilog Gengamu, koji je bio uspešniji u četiri od poslednjih deset duela, dok je Nansi slavio dva puta, uz četiri remija. Većina ovih mečeva bila je izrazito tvrda i završena je sa malim brojem pogodaka.

Verujemo da će ovaj meč biti obeležen velikim taktičkim nadmudrivanjem na sredini terena. Naša prognoza je nerešen ishod na poluvremenu ili kraju meča, uz maksimalno dva postignuta gola. Verujemo da će se oba tima prvenstveno fokusirati na očuvanje svoje mreže, što obećava još jednu neefikasnu utakmicu.

NAŠ TIP: X poluvreme ili kraj