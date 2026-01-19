SEVILJINE MUKE SE NASTAVLJAJU: Maleni Elče jak kod kuće

ZIMSKA pauza je trebalo da pruži predah Sevilji od izuzetno razočaravajućeg prvog dela sezone, ali su izgubili dve uzastopne utakmice bez postignutog gola protiv Levantea i Selte otkako su se vratili.

Sevilja je izgubila četiri utakmice zaredom bez postignutog gola



Elče je postigao gol u 12 od poslednjih 13 utakmica

To znači da su vezali četiri poraza i da su ove sezone izgubili najviše utakmica od bilo kog tima u La Ligi, čak 11.

Suočavaju se sa još jednim teškim izazovom protiv Elčea koji je ove sezone bio veoma solidan kod kuće. Domaćini su osvojili 19 od 23 boda u svom dvorištu, izgubivši samo jednu od deset domaćih utakmica na stadionu Martinez Valero.

Imali su nesreću da su izgubili 2:1 na gostovanju kod Betisa u osmini finala kupa, ali po povratku na svoj teren za ovu utakmicu, trebalo bi da budu u stanju da se vrate.

Elče je ove sezone izbegao poraz od Real Madrida, Real Sosijedada i Atletik Bilbaa kod kuće i može da ostvari šesti domaći uspeh ove sezone, protiv Sevilje koja se bori sa problemima.

Domaćini su ove sezone već zabeležili četiri pobede s nulom kod kuće i mogli bi da ponove to u ovom susretu, tako nanesu Sevilji peti uzastopni poraz bez postignutog gola.

NAŠ TIP: 1&NG

