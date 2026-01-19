PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga.
Ponedeljak
18.00 Bešiktaš - Kajzerispor D 2-4 (1.55)
20.45 Lacio - Komo GG&|1-2 (3.00)
Ukupna kvota: 7.91
