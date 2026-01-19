Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

19. 01. 2026. u 11:00

ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: AP/Tanjug

Ponedeljak

18.00 Bešiktaš - Kajzerispor D 2-4 (1.55)

20.00 Jong Ajaks - Roda GG&|1+ (1.70)
20.45 Lacio - Komo GG&|1-2 (3.00)

Ukupna kvota: 7.91

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!