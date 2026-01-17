OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Subota
15.30 Hofenhajm - Bajer Leverkuzen GG (1.45)
21.00 Betis - Viljareal GG (1.57)
Ukupna kvota: 5.12
