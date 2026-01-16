OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Petak
14.00 Sanderlend U21 - Njukasl U21 GG (1,35)
18.30 Al Itihad Džeda - Al Etifak GG (1,68)
Ukupna kvota: 4,15
