TIP PREDLAŽE – TURSKA 1: Lider ostaje na radaru Fenera
* Kodžaeli tvrd orah za Trabzon
NEDELjA,
Kasimpaša – Antalija 1
G`birligi – Samsun 3+
KODžAELI – TRABZON GG
ALANjA – FENERBAHČE 2&2-3
PONEDELjAK,
KONjA – EJUP 1
Bešiktaš – Kajzeri GG
Goztepe – Rize 1
Dobri rezultati Kodžaelija u dosadašnjem prvenstvu smatraju se najprijatnijim iznenađenjem. Posebno se ističe na svom na svom stadionu dopadljivom i ofanziovnom igrom, gde će sigurno želeti da se nadigrava sa Trabzonom, trećeplasiranim timom lige.
Fenerbahče ne sme da se opušta na gostovanju Alanji kako sa radara ne bi izgubio vodeći Galatasaraj.
