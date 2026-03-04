NASTAVLjAJU se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.

Tramp: Rat u Zalivu od 1-10? 15!

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je tokom okruglog stola u Beloj kući da bi aktuelnu situaciju u vezi sa Iranom ocenio sa „15 - od 1 d0 10“, naglašavajući ozbiljnost sukoba.

"Vidi ruke"... Nemamo pojma koje ubio 170 devojčica

Pportparol Kerolajn Levit Bele kuće izjavila je da nema informacije o napadu na osnovnu školu za devojčice u Iranu u kojem je poginulo više od 170 ljudi.

Livit: Čekamo da vidimo ko je Hamneijev naslednik

Portparol Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je danas da mora da se sačeka da bi se videlo ko će naslediti vrhovnog verskog vođu Irana ajatolaha Alija Hamneija, nakon izveštaja Njujork tajmsa da versko rukovodstvo Irana razmatra da proglasi Modžtaba Hamneija za naslednika svog oca.

"Teheran (pada) za tri dana"

Zalivski rat je u svom petom danu. Često se poredi sa ruskom invazijom na Ukrajinu pre četiri godine. I tada i sada, Rusija i Sjedinjene Države i Izrael napali su stranu državu bez sankcija UN, kršeći međunarodno pravo.

I tada i sada, napadači su postigli značajne početne uspehe: Rusija je osvojila značajne teritorije i ušla u predgrađa Kijeva (Irpinj, Buča i Gostomelj). Sjedinjene Države i Izrael su ubili iranskog predsednika Hamneija i niz visokih zvaničnika. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Španija "legla na rudu"

Španija je „pristala da sarađuje sa američkom vojskom“ u proteklih nekoliko sati, rekla je novinarima portparol Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je dodala da „misli da su juče glasno i jasno čuli poruku“ američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi NBC njuz.

Livit je rekla i da zna da „američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji“.

Iran ne odustaje!

U toku je 18. talas napada Irana na protivničke ciljeve na Bliskom istoku.

Iranski Orešnik pogodio komandu IDF: Poginuli visoki oficiri

Snimci iz Izraela prikazuju trenutke kada je iransko hipersonično klizno vozilo udarilo u utvrđeni komandni centar Izraelskih odbrambenih snaga, navodno uzrokujući smrt sedam viših oficira i više dodatnih žrtava. Putanja i brzina udara veoma podsećaju na rusku balističku raketu Orešnik viđenu u upotrebi protiv meta u Ukrajini u januaru, koja takođe integriše hipersonična klizna vozila, što podržava iranske izveštaje da su takva vozila korišćena za napade na Izrael. (Više o ovome pročitajte OVDE)

Bela kuća zadovoljna

Portparol Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas, na prvoj konferenciji za novinare od početka američkih napada u Iranu, da operacija "Epski bes" protiv Irana predstavlja izuzetan uspeh, navodeći da su Sjedinjene Američke Države postigle napredak u ograničavanju iranskih nuklearnih kapaciteta i u uništavanju njegove mornarice.

Nema više gasa: Katar proglasio prekid proizvodnje

Katarske vlasti danas su proglasile "prekid izvoza gasa usled više sile" izazvane američko-izraelskim ratom protiv Irana, a izvori Rojtersa navode da će možda biti potrebno najmanje mesec dana da se vrati normalan obim proizvodnje.

Pezeškijan: Napadnute su američke baze, poštujemo suverenitet komšija

Iranski predsednik Masud Pezeškian objavio je danas na svom X nalogu da Iran poštuje suverenitet susednih zemalja, ali da je bio primoran da se brani na ovaj način, napadajući američke vojne objekte u zemljama Persijskog zaliva.

Pezeškijan je naglasio da je Iran pokušao da izbegne rat, ali na kraju je bio primoran da se brani.

Izrael nekažnjeno ubija

Sedamdeset dve osobe su poginule, više od 430 je povređeno u izraelskim napadima na Liban, saopštilo je Ministarstvo zdravlja ove zemlje.

IDF i Amerikanci upali u Irak

Irački izvori kažu da su strane snage – za koje se veruje da su američke i izraelske – izvršile helikopterski vazdušni desant u pustinji Nadžaf koristeći 4–7 helikoptera, verovatno radi raspoređivanja opreme za nadzor ili podrške antiiranskim grupama.

Rano je za kraj: General Kejn o ratu u Zalivu

Načelnik Združenog generalštaba oružanih snaga Sjedinjenih Država, general Den Kejn (John Daniel Caine), izjavio je da zajednička vojna kampanja Vašingtona i Tel Aviva protiv Irana još nije blizu završetka.

Govoreći na konferenciji za novinare, on je istakao da je prerano govoriti o rezultatima. (Više o tome pročitajte OVDE)

Kalas optužuje Iran

Iranska vlada snažno doprinosi svojoj propasti vršeći neselektivne napade na susedne zemlje, izjavila je danas u razgovoru sa novinarima visoka predstavnica Evopske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Ankara spremna na 3 scenarija

Turska je izradila planove za potencijalni priliv ljudi koji beže od rata u susednom Iranu i spremna je za prihvat do 90.000 ljudi, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova te zemlje Mustafa Čiftči.

Sukob postaje "matemetički problem"

Američki zvaničnici su rekli Kongresu da su iranski dronovi „Šahed“ veliki izazov i da protivvazdušna odbrana „neće moći da ih sve presretne“.

Zakonodavci su takođe upozorili da bi sukob mogao da postane „matematički problem“ jer se zalihe presretača iscrpljuju.

Senator Mark Keli je rekao da „nemamo neograničene zalihe“, dok su zvaničnici priznali da dronovi „predstavljaju veći problem nego što se očekivalo“.

Putin izdao hitno naređenje

Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je danas da je izdao naređenje o evakuaciji ruskih turista iz zemalja Bliskog istoka zbog obustave vazdušnog saobraćaja, prouzrkovane eskalacijom situacije u regionu.

Koliko košta rat Izrael?

Generalni sekretar izraelskog ministarstva finansija Ilan Rom poslao je pismo načelniku Komande domaćeg fronta, general-majoru Šaju Klaperu, zahtevajući da se ublaže ograničenja i pređe na ograničene aktivnosti kako bi se već od sutra omogućilo postepeno, delimično otvaranje ekonomije. (Više o tome pročitajte OVDE)

Turska nije bila meta već Kipar

Turski zvaničnik izjavio je danas da Turska "nije bila meta" rakete koju je lansirao Iran, a koju su uništili sistemi protivvazdušne odbrane NATO-a dok se kretala ka turskom vazdušnom prostoru.

-Verujemo da je (Iran) ciljao bazu na grčkom Kipru, ali je skrenuo sa kursa, rekao je turski diplomatski zvaničnik, prenosi Katimerini.

Tursko Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da je raketa preletela iznad Iraka i Sirije, pre nego što su je oborili sistemi vazdušne i raketne odbrane NATO-a, koji su stacionirani u istočnom Mediteranu.

"Zemljotres" u Teheranu: Komandant Kuds osumnjičen za saradnju sa Mosadom

Iranski mediji objavili su vest koja je izazvala snažan potres unutar bezbednosnog aparata Islamske Republike. Prema navodima koji se pozivaju na izvore u Korpusu islamske revolucionarne garde, Ismail Kani, komandant elitnih Kuds snaga, pritvoren je zbog sumnje da je špijunirao za izraelsku obaveštajnu službu Mosad. (Više o tome pročitajte OVDE)

Pentagon objavio snimak torpedovanja

Američka podmornica potopila je u ponedeljak fregatu iranske mornarice u Indijskom okeanu, rekao je američki ministar rata Pit Hegset. Raniji medijski izveštaji ukazuju na to da je brod IRIS Dena pogođen oko 40 nautičkih milja od grada Gale na jugozapadu Šri Lanke, a da je mornarica Šri Lanke spasila desetine članova posade. (Više o tome pročitajte OVDE)

IDF: Iran ispalio novu salvu raketa

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je novi talas iranskih raketa ispaljen ka Izraelu.

-Odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju, navodi se u saopštenju koje prenosi Tajms of Izrael.

Napad na rafineriju u Saudijskoj Arabiji

Kako prenose saudijski mediji, ministarstvo je potvrdilo da pokušaj napada dronom na rafineriju Ras Tanura nije prouzrokovao nikakvu štetu, kao i da nije uticao na snabdevanje naftom.

Iran ispunio obećanje: Novi napad na tankere

Tanker "Sefin Prestidž", koji plovi pod zastavom Malte, pogođen je danas projektilom za koji se veruje da je raketa, dok je prolazio kroz Ormuski moreuz, nedaleko od obale Omana, a u napadu nije bilo povređenih, saznaje malteški list Tajms of Malta od izvora. (Više o tome pročitajte OVDE)

Hegset: Istražićemo - napad na školu

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa istražuje navode o vazdušnom udaru na osnovnu školu za devojčice na jugu Irana, u kojem je, prema iranskim medijima, poginulo više od 165 ljudi, uglavnom dece.

Pentagon koristio AI u ratnim operacijama

Vojska Sjedinjenih Američkih Država upotrebila je "najnapredniji sistem veštačke inteligencije (AI) do sada" u ratnim operacijama kako bi u prvih 24 sata napada na Iran pogodila oko 1.000 ciljeva saznaje Vašington post (WP) od izvora dodajući da je reč o "Mejven smart sistemu" (Maven Smart System), koji je razvila kompanija "Palantir Technologies", a koji obrađuje veliku količinu poverljivih podataka sa satelita, izviđačkih sistema i drugih obaveštajnih izvora, omogućavajući određivanje i prioritizaciju meta u realnom vremenu.

U sistem je integrisan i alat veštačke inteligencije "Claude", koji je razvila kompanija Anthropic.

Kolike su rezerve PVO raketa?

Prema konsolidovanim statistikama, tokom čitave eskalacije presretnuto je više od 518 balističkih raketa i 1129 bespilotnih letelica različitih tipova. Ovi brojevi ne govore samo o intenzitetu iranskih napada, već i o enormnoj potrošnji presretača, radarskih kapaciteta i vazdušnih patrola u regionu. (Višeo ovome pročitajte OVDE)

NATO: Osuđujemo iransko ciljanje Turske, podrška saveznicima

NATO je osudio današnje iransko ciljanje Turske i poručio da odlučno stoji uz Ankaru i sve saveznike, saopštila je portparolka Alijanse Alison Hart, navodeći da je odbrambeni i odvraćajući kapacitet Saveza, uključujući protivvazdušnu i protivraketnu odbranu, snažan.

Eksplozija u Ormunskom moreuzu: Britanski brod pogođen nepoznatim "projektilom"

Kontejnerski brod se zapalio nakon što ga je pogodio „nepoznati projektil“ u Ormuskom moreuzu, primoravajući posadu da napusti brod.

Više o tome pročitajte OVDE.

"Iran samo što nije pobeđen" Hegset: U ratu smo tek pet dana, nećemo žuriti

Iran samo što nije pobeđen, oni to znaju ili će uskoro saznati, izjavio je danas američki ministar odbrane Pit Hegset tokom konferencije za medije u Pentagonu.

Više o tome pročitajte OVDE.

Hegset: Potopili smo iranski ratni brod, to nije viđeno od Drugog svetskog rata

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da je američka podmornica potopila iranski ratni brod u međunarodnim vodama.

Prema Hegsetovim rečima, to je prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svetskog rata.

- Američka podmornica potopila je iranski ratni brod koji je mislio da je bezbedan u međunarodnim vodama“, rekao je Hegset tokom konferencije za novinare u Pentagonu.

- Umesto toga, potopljen je torpedom. Prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svetskog rata - dodao je Hegset.

Hegset je takođe rekao da je američka vojska potopila iranski „nagradni brod“, „Sulejmani“ - nazvan po bivšem iranskom generalu Kasemu Sulejmaniju, koga su ubile američke snage tokom prvog mandata predsednika Donalda Trampa.

Tasnim: Iran oborio još jedan američki lovac F-15

Iranska protivvazdušna odbrana je oborila još jedan američki lovac F-15, izjavio je danas izvor za iransku agenciju Tasnim. Centralni komandni štab Iranskih oružanih snaga, Hatam al Anbije saopštio je pre dva dana da su iranski sistemi protivvazdušne odbrane oborili tri američka borbena aviona, i da je američki lovac F-15 oboren iznad iransko-kuvajtske granice. Američki mediji su ranije preneli da su kuvajtske oružane snage, koje su u nedelju reagovale na nepoznate letelice u vazdušnom prostoru te zemlje, greškom oborile tri američka aviona u „prijateljskoj vatri”.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napale su Iran 28. februara, nakon što pregovori o nuklearnom programu Irana nisu doveli do postizanja sporazuma, na šta je Iran uzvratio vazdušnim udarima valističkim raketama i dronovima na Izrael i na mete u okolnim zemljama, za koje je naveo da su legitimni ciljevi zbog američkog prisustva.

Sastaje se G7 da reši pitanje energetike: Rat u Iranu menja pravila

Francuska planira sastanak ministara finansija zemalja G7 pod njeni predsedavanjem.

Više o tome pročitajte OVDE.

Hegset: Više trupa dolazi na Bliski istok

Ministar odbrane SAD Pit Hegset rekao je na konferenciji za novinare da dodatne američke trupe dolaze na Bliski istok kao odgovor na sukob sa Iranom. Rekao je da će Sjedinjene Države uložiti onoliko vremena koliko je potrebno da osiguraju pobedu.

Još je veoma rano i, kao što je rekao predsednik Tramp, uložićemo onoliko vremena koliko nam je potrebno da osiguramo uspeh, rekao je Hegset.

Ministar odbrane SAD: Amerika pobeđuje, odlučno i bez milosti

Ministar odbrane SAD Pit Hegset je iz Pentagona izneo najnovije informacije o sukobu sa Iranom. „Stojim pred vama danas sa jednom nedvosmislenom porukom o operaciji Epska bes. Amerika pobeđuje. Odlučno, razarajuće i bez milosti“, rekao je Hegset. Više informacija sa njegove konferencije za novinare očekuje se uskoro.

Rojters: Američka podmornica potopila iranski ratni brod kod obale Šri Lanke

Američka vojska je izvela napad koji je potopio iranski ratni brod kod obale Šri Lanke, rekla su Rojtersu tri američka zvaničnika. Jedan od njih, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da je napad izvršila američka vojna podmornica. Prema vlastima Šri Lanke, najmanje 140 ljudi se vodi kao nestalo, dok je 32 osobe spašeno nakon što je brod potonuo.

NATO osuđuje iranski napad na Tursku

NATO je osudio iranski napad na Tursku i rekao da čvrsto stoji uz saveznike, održavajući snažnu odvraćajuću i odbrambenu poziciju u svim oblastima, rekao je portparol NATO-a za agenciju Anadolija.

Kontejnerski brod pogođen raketom u Ormuskom moreuzu

Kontejnerski brod je navodno pogođen raketom u Ormuskom moreuzu severno od Omana, što je izazvalo požar u mašinskoj sobi, saopštila je Britanska pomorska trgovinska služba (UKMTO). Ta organizacija, koja prati bezbednost komercijalnog brodarstva, izjavila je da nije bilo prijavljenog uticaja na životnu sredinu nakon napada, javlja Al Džazira.

Ne znaju gde udaraju, Američki senator: Upravo sam izašao s brifinga vlade o Iranu, nemaju pojma šta rade (VIDEO)

Demokratski senator Kris Van Holen oštro je kritikovao politiku predsednika Donalda Trampa prema Iranu, rekavši da američka administracija nema jasan plan za rat koji je počeo u regionu.

Više o tome pročitajte OVDE.

Skoro 150 nestalih nakon što je iranski ratni brod potonuo kod Šri Lanke

Skoro 150 ljudi je nestalo nakon što je iranski ratni brod potonuo kod voda Šri Lanke, prema izveštajima. Mornarica Šri Lanke spasila je 32 osobe sa fregate Iris Dena, koja je prevozila oko 180 članova posade, nakon što je brod jutros poslao poziv u pomoć oko 25 milja južno od luke Gale, rekao je ministar spoljnih poslova Šri Lanke Vidžita Herat.

Zvaničnik odbrane rekao je za AFP da spasioci nastavljaju potragu, ali da se još ne zna šta se dogodilo sa ostatkom posade. Još uvek nije jasno koliko je tačno ljudi bilo na brodu niti šta je uzrokovalo njegovo potonuće. Veruje se da ga je napala podmornica.

Snimljen boj dva aviona: F35 oborio Jak130? 40 leta nije viđeno

Izraelski borbeni avion F-35I navodno je jutros iznad Teherana oborio iranski Jak-130 ruske proizvo

Više o tome pročitajte OVDE.

Sirene se čuju širom centralnog Izraela i u Jerusalimu

Sirene se čuju širom centralnog Izraela i u Jerusalimu usred iranskog balističkog raketnog napada.

Upozorenja su aktivirana malo ranije u centralnom Izraelu nakon baraže od oko pet raketa lansiranih iz Libana.

Izraelcima je rečeno da se povlače u skloništa.

Nove iranske rakete lete ka centralnom Izraelu

Nakon zatišja od skoro osam sati, Izraelske odbrambene snage su detektovale novo lansiranje balističkih raketa iz Irana.

Očekuje se da će se sirene oglasiti u centralnom Izraelu u narednim minutima.

Turska: Iranska balistička raketa ušla u naš vazdušni prostor, oborena od strane NATO-a

Balistička raketa ispaljena iz Irana i usmerena ka turskom vazdušnom prostoru nakon što je prošla iznad Sirije i Iraka uništena je od strane NATO-ovih sistema vazdušne i raketne odbrane u istočnom Sredozemnom moru, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo je u saopštenju navelo da u incidentu nije bilo žrtava niti povređenih, dodajući da Turska zadržava pravo da odgovori na bilo kakve neprijateljske akcije protiv nje, upozoravajući strane da se uzdrže od koraka koji bi mogli da eskaliraju sukob.

Francuski vojni brod stigao na Kipar: Pariz priskače u pomoć saveznicima

Francuska fregata „Landok“, čije je slanje ranije najavljeno, stigla je na Kipar.

Više o tome pročitajte OVDE.

Turska: NATO presreo balističku raketu iz Irana

Turska tvrdi da je NATO-ov sistem protivraketne odbrane presreo balističku raketu lansiranu iz Irana pre nego što je ušla u turski vazdušni prostor.

Detalji o raketi i lokaciji presretanja još nisu objavljeni. Nema informacija o mogućoj šteti ili povredama. Ove informacije pruža Al Džazira.

Turska je deo integrisanog sistema protivraketne odbrane NATO-a, koji je namenjen zaštiti teritorija članica od balističkih raketa. Za sada nema zvaničnog komentara iz Irana.

Hamneijeva državna sahrana odložena u Iranu

Iranska novinska agencija Tasnim objavila je da je sahrana vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koja je trebalo da se održi večeras u Teheranu, odložena. Agencija je prenela saopštenje Saveta za koordinaciju islamske propagande provincije Teheran, u kojem se navodi da je ceremonija odložena zbog izuzetno velikog interesovanja građana i potrebe za dodatnim organizacionim pripremama.

U saopštenju se navodi da je Velika džamija u Teheranu trebalo od večeras da prima ljude koji žele da odaju počast telu ubijenog sveštenika i vođe. Međutim, zbog velikog interesovanja iz cele zemlje i želje građana da u velikom broju učestvuju u ceremoniji, kao i potrebe da se obezbede neophodni logistički uslovi, odlučeno je da se događaj odloži i održi u pogodnije vreme.

Iran je tajno kontaktirao SAD:Tramp se suočava sa velikim izazovom

Iako preživeli iranski lideri javno prkosno odbijaju da pregovaraju sa predsednikom Donaldom Trampom o okončanju američko-izraelskog napada na njihovu zemlju, operativci iranskog Ministarstva obaveštajnih poslova tajno su kontaktirali CIA.

Samo dan nakon početka napada, preko obaveštajne agencije treće zemlje, ponudili su da razgovaraju o uslovima za okončanje sukoba, prema rečima zvaničnika upoznatih sa kontaktima, piše The New York Times.

Više o tome pročitajte OVDE.

Libanska ministarka: 65.000 ljudi raseljeno u Libanu zbog izraelskih napada

U Libanu je 65.000 ljudi registrovano u skloništima nakon što su raseljeni usled nedavnih izraelskih napada, izjavila je danas libanska ministarka za socijalna pitanja Hanen Sajed. Sajed, čije je ministarstvo odgovorno za obezbeđivanje smeštaja i zaliha raseljenima, takođe je navela da je između 10.000 i 20.000 ljudi i dalje raseljeno, ali su „na putu“ ili su se sklonili kod prijatelja i porodice i još uvek su u procesu registracije za podršku, javlja Al Džazira.

„Situacija nije dobra. Ljudi su zabrinuti“, istakla je ona, dodajući da su sećanja na rat sa Izraelom 2024. godine, kada su se „svakog dana budili uz zvuk sirena zbog dronova ili eksplozija, još uvek sveža“.

Ministar je rekao da je vlada proglasila vojne aktivnosti militantne grupe Hezbolah nezakonitim i da je njen dugoročni plan da „uspostavi državnu vlast na svim libanskim teritorijama“. Izraelska vojska (IDF) je jutros objavila da je pogodila više od 250 meta u Libanu otkako je libanska militantna grupa Hezbolah napala Izrael u ponedeljak.

Hezbolah tvrdi da je ciljao veliku izraelsku vazduhoplovnu i odbrambenu kompaniju

Hezbolah tvrdi da je pokrenuo talas napada dronova na sedište kompanije Izraelska vazduhoplovna industrija u centralnom Izraelu.

Grupa je saopštila da je lansirala roj dronova na izraelsku državnu odbrambenu i vazduhoplovnu kompaniju kao odgovor na, kako je navela, izraelsku agresiju koja je pogodila desetine libanskih gradova i mesta, izvestio je AFP. Nisu objavljeni dodatni detalji, niti je bilo zvaničnih komentara iz Izraela.

Jedan poziv promenio je sve: Evo zašto je počeo rat sa Iranom (VIDEO)

Prošlog ponedeljka, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je pozvao predsednika Donalda Trampa sa neverovatnom informacijom: iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i njegovi glavni savetnici trebalo je da se sastanu na lokaciji u Teheranu u subotu ujutru.

Više o tome pročitajte OVDE.

OGLASILA SE KIPARSKA VLADA: "Vazdušni prostor ni u jednom trenutku nije bio zatvoren"

Vazdušni prostor Kipra danas nije zatvaran uprkos uzbuni zbog sumnjivih objekata iznad Libana za koje se verovalo da se kreću ka ostrvu, a dva grčka borbena aviona F-16 presrela su dve bespilotne letelice, saopštile su kiparske vlasti.

Više o tome pročitajte OVDE.

Uznuna na Kipru zbog sumnjivog objekta: Poleteli grčki F-16

U Nikoziji je jutros oko 9.30 sati po lokalnom vremenu proglašena uzbuna nakon dojave o sumnjivom objektu u vazdušnom prostoru u blizini Libana.

Više o tome pročitajte OVDE.

Španski premijer udario na Trampa: Igra ruski rulet sa sudbinama miliona ljudi

Španski premijer Pedro Sančez danas se ponovo usprotivio napadu na Iran koji su sprovele Sjedinjene Američke Države i Izrael, upozoravajući da te dve zemlje igraju „ruski rulet“ sa životima miliona ljudi.

Više o tome pročitajte OVDE.

Arakči opleo po Trampu: Lider SAD izneverio diplomatiju i Amerikance koji su ga izabrali

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da je američki predsednik Donald Tramp "izneverio diplomatiju i Amerikance koji su ga izabrali" time što je pokrenuo napade usred nuklearnih pregovora sa Iranom.

Više o tome pročitajte OVDE.

Više od 100 nestalih nakon napada iranskog broda kod obale Šri Lanke

Najmanje 101 osoba je nestala, a 78 je povređeno nakon što je podmornica napala iranski brod kod obale Šri Lanke, rekli su izvori iz mornarice za Rojters.

Iran blizu odluke o novom lideru

Član iranske Skupštine stručnjaka rekao je državnoj televiziji da je telo blizu donošenja odluke o imenovanju novog vrhovnog vođe. Skupština se sastoji od 88 članova i odlučuje ko će preuzeti tu funkciju nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija. Jedan od glavnih kandidata za tu poziciju je njegov sin Modžtaba Hamnei.

Namerno napadnuta škola u kojoj je ubijeno preko 160 devojčica? Projektili uništili zgradu i prouzrokovali urušavanje krova na decu (VIDEO)

U subotu ujutru, desetine devojčica okupile su se u školi Šadžare Tajebeh (Dobro drvo) u južnom iranskom gradu Minabu, dok su Izrael i Sjedinjene Države pokrenule svoje prve napade na zemlju.

Više o tome pročitajte OVDE.

Children and civilians must NEVER be targeted in war.



A missile strike hit the Shajareh Tayyebeh girls’ elementary school in Minab, southern Iran, killing an estimated 165–180 people. Most of the casualties are children.



Kineski šef diplomatije pozvao izraelskog: Hitno prekinite vojne akcije protiv Irana

Ministar spoljnih poslova Kine pozvao je na prekid izraelske vojne akcije protiv Irana tokom telefonskog razgovora sa svojim izraelskim kolegom, navodi se u saopštenju kineskog ministarstva spoljnih poslova.

Više o tome pročitajte OVDE.

Izrael tvrdi da je ubio glavnog komandanta iranskih Kuds snaga u Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) ubile su glavnog komandanta iranskih Kuds snaga u Libanu, Davuda Alizadeha, objavio je danas portparol IDF-a Avičaj Adrai. Alizade je bio odgovoran za koordinaciju iranskih aktivnosti u Libanu i navodno je naredio šiitskoj miliciji Hezbolah da napadne Izrael u odbrani Irana, a ne u ime libanske države, rekao je Adrai na mreži IX, preneo je NBC.

Portparol IDF-a upozorio je da operativci koji rade za iransku vladu imaju 24 sata da napuste Liban. „Neće biti sigurnog utočišta za predstavnike iranskog režima u Libanu i IDF će ih ciljati gde god da se nalaze“, rekao je Adrai. Kuds snage, deo Korpusa islamske revolucionarne garde, zadužene su za veze Irana sa regionalnim milicijama i izvršenje eksteritorijalnih operacija u regionu.

Zatvoren aerodrom na Kipru

Kipar je jutros objavio da je na nebu u blizini Libana primećen mogući sumnjivi objekat. „Kao meru predostrožnosti, nadležni organi su preduzeli sve odgovarajuće mere da istraže incident“, rekao je portparol vlade. Rojters izveštava da je vazdušni prostor iznad aerodroma u Larnaki zatvoren, pozivajući se na izvor iz kiparske vlade.

Hoće li se Nemačka uključiti u rat u Iranu:Merc otkrio detalje sastanka sa Trampom

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je sinoć nakon sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom da ni Izrael ni Sjedinjene Američke Države nisu od Berlina tražili direktan vojni doprinos.

Više o tome pročitajte OVDE.

Novi detalji istrage: Otkriveno ko je srušio tri američka aviona F-15 nad Kuvajtom

Tri američka borbena aviona F-15E oborena iznad Kuvajta preksinoć oborio je kuvajtski avion F/A-18 Hornet.

Više o tome pročitajte OVDE.

Iran saopštio da još nije upotrebio svoje najnaprednije oružje

Ministarstvo odbrane Irana saopštilo je da je ta zemlja spremna za dugotrajan sukob sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, ali da do sada nije iskoristila svo svoje najsavremenije naoružanje.

Portparol tog ministarstva Reza Talaei-Nik rekao je za iranske medije da Teheran "ima kapacitet da se odupre i vodi ofanzivnu odbranu duže nego što je neprijatelj planirao za ovaj nametnuti rat".

- Ne nameravamo da rasporedimo sve naše napredno oružje i opremu u prvim danima sukoba - naglasio je on.

Francuska ulazi u obračun? Borbeni avioni u Emiratima, nosač aviona kreće ka žarištu Bliskog istoka

Francuska je rasporedila borbene avione Rafal u Ujedinjene Arapske Emirate sa zadatkom da štite svoje vojne baze u tom području, potvrdio je juče ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

Više o tome pročitajte OVDE.

Šansa za kompanije iz SAD: Obustava proizvodnje u Kataru otvara prostor američkom gasu

Američke kompanije koje izvoze prirodni gas mogle bi značajno da profitiraju nakon velikog poremećaja u globalnom snabdevanju izazvanog eskalacijom sukoba na Bliskom istoku, prenosi CNBC.

Više o tome pročitajte OVDE.

Još jedna zemlja se uključuje u rat na Bliskom istoku? Raketne jedinice raspoređene, tiha mobilizacija počela pre napada na Iran

Sirijsko ministarstvo odbrane je saopštilo da je pojačalo svoju granicu sa Libanom, a osam sirijskih i libanskih izvora navelo je da to uključuje raspoređivanje raketnih jedinica i hiljada vojnika, dok se sukob širi u regionu, uključujući i borbe Izraela i Hezbolaha u Libanu.

Više o tome pročitajte OVDE.

"Udari SAD i Izraela krše međunarodno pravo" Makron: Iran snosi odgovornost

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je sinoć da su udari Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran izvršeni uz kršenje međunarodnog prava, ali i istakao da nema razloga žaliti "diktatore koji pucaju na svoj narod".

Više o tome pročitajte OVDE.

Lokacije CIA u Iraku i Saudijskoj Arabiji pogođene dronovima

Lokacije Centralne obaveštajne agencije (CIA) Sjedinjenih Američkih Država u Iraku i Saudijskoj Arabiji napadnute su dronovima u poslednja dva dana, prema izvorima upoznatim sa situacijom.

Dva drona pogodila su lokaciju u Iraku, gde u tom trenutku nije bilo američkog osoblja, javio je danas CBS.

Nije bilo žrtava na lokaciji u Saudijskoj Arabiji, rekli su izvori. CIA i ambasada Saudijske Arabije u Vašingtonu nisu komentarisale napade.

Iranski ratni brod potonuo kod Šri Lanke

Mornarica i vazduhoplovstvo Šri Lanke poslati su da spasu iranske mornare nakon što je njihov brod počeo da tone blizu ostrva, saopštile su vlasti Šri Lanke. Ministar spoljnih poslova Vidžita Herat rekao je parlamentu da je u zoru primljen signal za pomoć sa broda IRIS Dena. Navodno se na brodu nalazi oko 180 ljudi.

Herat je dodao da je 30 povređenih mornara prevezeno u bolnicu u šrilankanskoj luci Gale. Uzrok potonuća još nije poznat. Jedan opozicioni poslanik pitao je da li je brod pogođen u okviru američko-izraelskih napada na Iran, ali nije bilo zvaničnog odgovora.

Dronovi su napali zgradu CIA u Iraku, objavio je CBS , pozivajući se na obaveštajne izvore

„Tokom protekla dva dana, objekti CIA u Iraku i Saudijskoj Arabiji napadnuti su bespilotnim letelicama. Irački objekat su pogodile dve dron letelice“, navodi se u izveštaju.

IDF: Više od 250 meta pogođeno u Libanu otkako je Hezbolah napao Izrael

Kopija TEL AVIV, 4. mart (Tanjug) - Izraelska vojska (IDF) danas je objavila da je pogodila više od 250 meta u Libanu otkako je libanska militantna grupa Hezbolah napala Izrael u ponedeljak. Mete, kako je navedeno u saopštenju, uključivale su „visoke terorističke operativce, raketne bacače, skladišta oružja i štabove koji pripadaju Hezbolahu i drugim terorističkim grupama“, izveštava Tajms of Izrael.

Sinoć su snage IDF-a ciljale komandni centar Hezbolaha u oblasti Nabatijeh, kao i druge lokacije koje pripadaju toj grupi na jugu Libana, dodala je izraelska vojska u saopštenju. Tokom noći, raketni bacač koji je Hezbolah koristio za ispaljivanje tri rakete na Tel Aviv i Haifu je takođe uništen, prema IDF-u.

U južnom Libanu, vojska procenjuje da je oko 300.000 libanskih civila evakuisano iz svojih sela nakon što im je IDF naredio da napuste ta područja. Izraelske odbrambene snage su sinoć izdale upozorenja na evakuaciju za više od desetak drugih sela u južnom Libanu, prema pisanju lista „Tajms of Izrael“.

Internet u Iranu potpuno isključen više od 84 sata Kopija

Internet u Iranu je potpuno isključen više od 84 sata, prema međunarodnoj službi za praćenje interneta NetBlocks. „Podaci sa mreže pokazuju da je Iran isključen sa interneta više od 84 sata“, objavio je NetBlocks na društvenoj mreži Iks, upozoravajući da je „pristup otvorenom internetu spas u vremenima krize, a prekid interneta pokazuje nepoštovanje prava javnosti da ostane informisana i da se angažuje u budućnosti svoje zemlje“.

U subotu, 28. februara, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su niz udara na ciljeve u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve. Iran je odgovorio raketnim udarima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Stiže žestok odgovor Irana: IRGC kreće u kopnene napade - Tri velike operacije kao odgovor na američko-izraelska dejstva

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su njihove kopnene snage pokrenule tri velike operacije kao odgovor na američko-izraelske napade protiv Irana.

Više o tome pročitajte OVDE.

Izrael brutalno pretio novom vođi Irana: Svaki lider biće meta

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će svaki lider koga iranski režim postavi da zameni ubijenog ajatolaha Alija Hamneija biti "nedvosmislena meta za eliminaciju".

Više o tome pročitajte OVDE.

Izbor novog vrhovnog vođe

Izabrano veće viših sveštenika sastaje se virtuelno kako bi izabralo novog vrhovnog vođu Irana, nakon što je Hamnei ubijen u početnim američko-izraelskim napadima u subotu. Hamnei nije ostavio zvanično imenovanog naslednika.

I Izrael i SAD tvrde da bi njihovi napadi mogli da stvore uslove da iranski narod uspostavi demokratsku vladavinu i obnovi mir u regionu. Istovremeno, američki predsednik Donald Tramp pomenuo je mogućnost scenarija sličnog onom u Venecueli - gde su američke snage zarobile predsednika, ali su ostavile veliki deo administracije zemlje na vlasti.

Iran: Počinje nova faza operacije „Pravo obećanje 4“

Iranski korpus revolucionarne garde objavio je da je petog dana rata na Bliskom istoku lansirao oko 40 raketa na američke i izraelske ciljeve. „17. faza operacije „Pravo obećanje 4“ sprovedena je pre nekoliko sati, tokom koje su Vazduhoplovne snage Iranskog korpusa islamske revolucionarne garde lansirale 40 raketa na američke i cionističke ciljeve“, navodi se u saopštenju emitovanom na državnoj televiziji, bez navođenja dodatnih detalja.

EKSPLOZIJE TRESLE RIJAD: Saudijci oborili rakete i 9 dronova - meta bila američka vojna baza? (VIDEO)

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je vojska te zemlje presrela dve krstareće rakete južno od prestonice Rijada, javljaju Rojters i AFP.

Više o tome pročitajte OVDE.

"Potapamo celu iransku mornaricu" Američki admiral: Uništili smo 17 iranskih brodova i podmornicu (VIDEO)

Američka vojska je uništila 17 iranskih brodova, uključujući podmornicu, u okviru vojne kampanje protiv Irana u kojoj učestvuju desetine hiljada vojnika, objavio je u video poruci admiral Bred Kuper, komandant američkih snaga na Bliskom istoku.

Više o tome pročitajte OVDE.

Irak: Dron oboren u blizini međunarodnog aerodroma u Bagdadu

Iračke vlasti su objavile da je dron oboren u blizini međunarodnog aerodroma u Bagdadu bez žrtava ili štete, izveštava Anadolija. U saopštenju koje je prenela Iračka novinska agencija (INA), Irak tvrdi da je dron presretnut na spoljnim ivicama perimetra aerodroma. General-potpukovnik Saad Man opisao ga je kao malu bespilotnu letelicu i potvrdio da nisu prijavljeni ljudski ili materijalni gubici. Nisu objavljeni dodatni detalji.

Eksplozije i u Erbilu

Ovaj razvoj događaja usledio je nakon što su se ranije čule eksplozije u Erbilu na severu Iraka, nakon napada dronom usmerenog na američki konzulat i gradski aerodrom, gde su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane. Dronovi su presretnuti, bez potvrđenih izveštaja o njihovom ukupnom broju.

Avion sa nešto više od 70 evakuisanih crnogorskih državljana sleteo je u Podgoricu

Crnogorski državljani koji su bili u Egiptu i Jordanu turistički su stigli avionom. Ministar finansija Crne Gore, Novica Vuković, rekao je da se nastavljaju aktivnosti kako bi se vratilo još oko 200 putnika koji su izrazili želju da dođu u sredu i četvrtak.

„Sada apsolutno nastavljamo naše aktivnosti, imamo i dodatna sredstva da vratimo oko 200 putnika sa Bliskog istoka u našu zemlju. Ministarstvo spoljnih poslova je imalo saradnju na najvišem nivou i građani su locirani na najbolji način, barem oni koji žele da se vrate“, rekao je Vuković, prenela je RTCG.

Ko kontroliše Ormuski moreuz?

Iranska Revolucionarna garda je jutros objavila da kontroliše Ormuski moreuz, ključnu brodsku rutu za naftu i gas, i upozorila da bi svaki brod koji pokuša da prođe kroz plovni put mogao biti oštećen raketama ili zalutalim dronovima, javila je agencija Frans pres. „Trenutno je Ormuski moreuz pod punom kontrolom mornarice Islamske Republike“, rekao je zvaničnik mornarice Revolucionarne garde Mohamed Akbarzadeh u saopštenju koje je prenela novinska agencija Fars.

Tvrdnje SAD: Nema iranskih brodova na moru

Ali admiral Bred Kuper iz Centralne komande SAD (CENTCOM) suprotstavio se iranskim tvrdnjama, rekavši samo nekoliko sati ranije da SAD potapaju celu iransku mornaricu i da su već uništile 17 iranskih brodova. „Decenijama je iranski režim uznemiravao međunarodnu plovidbu. Danas nema nijednog iranskog broda na moru u Arapskom zalivu, Ormuskom moreuzu ili Omanskom zalivu“, rekao je on.

Tramp razmatra praćenje tankera kroz moreuz

Američka mornarica bi mogla da počne da prati tankere za naftu kroz Ormuski moreuz ako je potrebno, rekao je u utorak predsednik Donald Tramp, u jednom od do sada najagresivnijih poteza administracije u pokušaju da obuzda rast cena energije izazvan ratom. U svom brifingu, admiral Kuper je takođe rekao da je broj napada izvršenih u prvih 24 sata rata protiv Irana, u subotu, bio skoro dvostruko veći od napada „šoka i strahopoštovanja“ na Irak 2003. godine, i da je do sada u Iranu pogođeno skoro 2.000 meta.

Mete u predgrađima Bejruta

Veliki crni stub dima mogao se videti u južnim predgrađima libanske prestonice Bejruta, prema snimcima novinske agencije Rojters. Ovo se dogodilo nakon što je izraelska vojska izdala hitno upozorenje stanovnicima da evakuišu južna predgrađa grada Dahije, posebno naselje Haret Hreik.

„Nalazite se u neposrednoj blizini objekata Hezbolaha protiv kojih će IDF (Izraelske odbrambene snage) delovati“, rekao je portparol IDF-a Avičaj Adrei u objavi na X mreži.

„Vazduhoplovne snage nastavljaju da napadaju vazdušne kapacitete iranskog režima, ciljajući iranske vojnike koji su aktivirali sisteme protivvazdušne odbrane protiv svojih aviona, kao i lovac MiG-17 koji pripada iranskoj vojsci“, napisao je ranije.

Hotel u Bejrutu uništen u izraelskom napadu

Novi snimci se pojavljuju iz libanske prestonice Bejruta dok izraelski napadi nastavljaju da pogađaju grad. Snimci prikazuju teško oštećenu fasadu hotela u Hazmijehu, istočno od centra grada.

SAD u pregovorima sa Kurdima o potencijalnoj vojnoj operaciji u Iranu

Iranske kurdske milicije su se poslednjih dana konsultovale sa Sjedinjenim Državama o tome da li i kako da napadnu iranske snage bezbednosti u zapadnom delu zemlje, prema tri izvora upoznata sa situacijom. Iranska kurdska koalicija grupa sa sedištem na iransko-iračkoj granici u poluautonomnom regionu iračkog Kurdistana trenirala je za izvođenje takvog napada u nadi da će oslabiti vojsku zemlje, dok Sjedinjene Države i Izrael gađaju iranske mete bombama i raketama.

Cilj bi bio da se stvori prostor za Irance koji se protive islamskom režimu da se pobune sada kada su vrhovni vođa Ali Hamnei i drugi visoki zvaničnici ubijeni od početka američko-izraelskog napada u subotu, kažu dva izvora. Konačna odluka o operaciji i njenom mogućem vremenu još nije doneta, dodaju izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti kako bi slobodno razgovarali o osetljivom vojnom planiranju.

Grupe su zatražile američku vojnu podršku, a irački lideri u Erbilu i Bagdadu su takođe poslednjih dana bili u kontaktu sa Trampovom administracijom, kažu oni. Dva izvora kažu da snage pregovaraju sa Sjedinjenim Državama o pomoći CIA-e u obezbeđivanju oružja. CNN je prvi izvestio o učešću CIA-e u tim grupama i potencijalnoj kopnenoj operaciji. Aksios je ove nedelje saopštio da je američki predsednik Donald Tramp obavio telefonski razgovor sa dvojicom najviših lidera iračkog Kurdistana.

Rojters ne može nezavisno da potvrdi obim učešća CIA-e u planiranju operacije, da li je omogućila isporuku oružja ili da li su neke američke snage planirale da uđu u Iran sa kurdskim grupama. CIA odbija da komentariše. Bela kuća i Pentagon nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar. Kurdska regionalna vlada nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Pet ljudi je poginulo u izraelskom napadu na Liban, potraga za nestalima u ruševinama

Izraelske rakete su jutros pogodile četvorospratnu stambenu zgradu u libanskom gradu Balbek, ubivši najmanje pet ljudi i ranivši 15, dok se tri vode kao nestale, javili su libanski državni mediji. Interventni timovi rade na spasavanju porodica ispod ruševina, javila je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA). „Suočavamo se sa neprijateljem koji čini svoje zločine sa ili bez razloga.

Samo civilne porodice bile su smeštene u ovom stambenom kompleksu, gde je neprijatelj počinio ovaj masakr“, rekao je gradonačelnik Balbeka, advokat Ahmad Zuhair Al-Tufajli, koji je posetio mesto napada. Ranije je libansko Ministarstvo zdravlja izvestilo o vazdušnom napadu u Aramunu, južno od prestonice Bejruta, u kojem je poginulo najmanje šest ljudi. NNA je takođe izvestila o napadima na hotel u Hazmiji, blizu Bejruta, i na jugu Libana.

Izraelska vojna akcija u Libanu nastavljena je jutros, izveštava CNN. Izraelska vojska je u sredu ujutru objavila novu naredbu za evakuaciju više od desetak libanskih sela i gradova, upozoravajući da su napadi neizbežni. Lista uključuje mesta uglavnom na jugu Libana, gde je izraelska vojska ciljala položaje Hezbolaha.

Iranska revolucionarna garda: Imamo punu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) danas je objavio da ima „punu kontrolu“ nad Ormuskim moreuzom, ključnom transportnom rutom za naftu i gas, i upozorio da svaki brod koji pokuša da prođe rizikuje oštećenje od raketa ili zalutalih dronova.

Zvaničnik mornarice IRGK-a Mohamed Akbarzadeh rekao je novinskoj agenciji Fars da je moreuz „trenutno pod punom kontrolom mornarice Islamske Republike“, objavio je list „Tajms of Izrael“. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, juče je izjavio da je američka mornarica spremna da prati tankere za naftu kroz ovu ključnu zalivsku brodsku rutu.

"Hvala Srbiji što nam je omogućila da se vratimo" Građani evakuisani iz Izraela sleteli na aerodrom "Nikola Tesla"

Državljani Srbije, Severne Makedonije, BiH, Crne Gore i Hrvatske, koji su evakuisani iz Izraela, stigli su u Beograd noćas, oko dva časa posle ponoći specilajnim letom Er Srbije iz Šarm el Šeika, u organizaciji Vlade Srbije i Ministarstva spoljnih poslova.

Više o tome pročitajte OVDE.

Organizacija za ljudska prava: Preko 1.000 civila ubijeno u Iranu, uključujući 181 dete

Američka organizacija za ljudska prava Human Rights Activists News Agency (HRANA) objavila je da je od 28. februara u Iranu ubijeno 1.097 civila. Prema agenciji, među poginulima je 181 dete mlađe od 10 godina. Broj ranjenih civila dostigao je 5.402, uključujući 100 dece, dodaje HRANA.

Prema njihovim podacima, najmanje 104 napada izvršena su samo u poslednja 24 sata. Pogođene su vojne baze, medicinski centri i stambena područja. Agencija kaže da se trenutno istražuju još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva.

Saudijska Arabija presrela dve krstareće rakete i devet dronova

Saudijska Arabija presrela je dve krstareće rakete u blizini centralnog grada Al-Kharj, saopštio je portparol Ministarstva odbrane te zemlje.

Ministarstvo je na mreži Iks navelo da su rakete presretnute i uništene u Al-Hardžu, preneo je En-Bi-Si.

U odvojenoj objavi, Ministarstvo odbrane je saopštilo da je devet dronova presretnuto po ulasku u vazdušni prostor Kraljevine.

UAE: Više od 1.000 napada iz Irana

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je ta zemlja bila izložena više od 1.000 napada iz Irana.

Resorno ministarstvo je istaklo da je broj tih napada veći od onih koje su pretrpele sve ostale ciljane države, uz napomenu da UAE "nisu učestvovali u ratu i nisu dozvolili korišćenje svoje teritorije, teritorijalnih voda ili vazdušnog prostora za bilo kakav napad na Iran", preneo je En-Bi-Si.

"U tom smislu, UAE potvrđuju svoje pravo na samoodbranu, kako je garantovano međunarodnim pravom i Poveljom Ujedinjenih nacija", navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Rubio: U napadima na Iran idemo ispred rasporeda, tek ćemo pokrenuti napade

Sjedinjene Američke Države u napadima na Iran idu "ispred rasporeda" i "tek će pokrenuti" napade na zemlju u "narednih nekoliko sati i dana", izjavio je sinoć američki državni sekretar Marko Rubio.

"Zaista ćete početi da primećujete promenu u obimu i intenzitetu ovih napada, jer dve najmoćnije vazduhoplovne snage na svetu razgrađuju ovaj teroristički režim, uništavaju ga i oduzimaju mu sposobnost da preti svojim susedima ili da se sakrije iza zone imuniteta koja im omogućava da razviju svoje nuklearne ambicije", rekao je Rubio, prenosi En-Bi-Si njuz.

Kako je rekao, SAD nisu napale Iran zato što je Izrael tako nameravao, već zato što je američki predsednik Donald Tramp navodno tako odlučio.

"Odluka koju je doneo bila je da Iranu ne bude dozvoljeno da se krije iza svog programa balističkih raketa, da mu ne bude dozvoljeno da se krije iza svoje sposobnosti da sprovede ove napade", rekao je Rubio.

On je rekao da je Donald Tramp doneo odluku da napadne Iran kada je utvrdio da pregovori koji su bili u toku neće uspeti, što je u suprotnosti sa Rubiovom jučerašnjom izjavom da je napad na Iran imao odbrambenu svrhu, jer je Izrael planirao napad na Iran.

"Kada je predsednik doneo odluku da pregovori neće uspeti, da nas manipulišu u pregovorima i da je to pretnja koja nije održiva, doneta je odluka o napadu.

To sam rekao juče", rekao je Rubio, insistirajući da je "ova operacija na kraju morala da se desi".

Ranije juče, Tramp je demantovao da ga je Izrael uvukao u rat sa Iranom, navodeći da je njegovo mišljenje bilo da će Iranci prvi napasti.

Ne prestaju sukobi na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze u regionu.

Mediji prenose da u vazdušnim udarima nije pošteđen nijedan deo Teherana, a da su najviše oštećeni komunikacioni tornjevi, radiodifuzne stanice i gradski Veliki bazar.

Iran uzvraća udarima na američke baze i diplomatska predstavništva u regionu. Nakon napada dronovima, izbio je požar u konzulatu SAD u Dubaiju, ali nije bilo povređenih, potvrdio je američki državni sekretar Marko Rubio.

BONUS VIDEO - GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...