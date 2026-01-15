3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
20.30 Anderleht - Genk UG 3+ (1.73)
21.30 Santander - Barselona UG 3+ (2.26)
Ukupna kvota: 5.12
