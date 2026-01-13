Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

13. 01. 2026. u 07:30

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: AP/Tanjug

Utorak

18.30 Štutgart - Ajntraht Frankfurt |1+&2+ (1.37)

20.30 Borusija Dortmund - Verder Bremen D 2+ (1.38)
21.00 Njukasl - Mančester junajted GG (1.55)
21.00 Roma - Torino 1X&0-3 (1.48)

Ukupna kvota: 4.34

Štutgart igra napadački fudbal, na gol više, slično se može reći i za Ajntraht i trebalo bi biti golova na "MHP areni".

Dortmund igra prvi meč u 2026. pred svojim navijačima, atmosfera će biti odlična i verujemo da će biti napadački nastrojen protiv inferiornog Verdera.

Njukasl i Siti igraju prvi meč polufinala EFL kupa, "svrake" bi morale napasti ako misle da prođu dalje jer teško da mogu slaviti na "Etihadu", to nam garantuje zanimljivu utakmicu i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.

Roma igra tvrdo pod Gasperinijem, u dobroj je formi i kvalitetniji je tim od Torina koji joj je ostao dužan nakon što je odneo tri boda sa "Olimpika" u prvom delu sezone.

