NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.
Utorak
18.30 Štutgart - Ajntraht Frankfurt |1+&2+ (1.37)
21.00 Njukasl - Mančester junajted GG (1.55)
21.00 Roma - Torino 1X&0-3 (1.48)
Ukupna kvota: 4.34
Štutgart igra napadački fudbal, na gol više, slično se može reći i za Ajntraht i trebalo bi biti golova na "MHP areni".
Dortmund igra prvi meč u 2026. pred svojim navijačima, atmosfera će biti odlična i verujemo da će biti napadački nastrojen protiv inferiornog Verdera.
Njukasl i Siti igraju prvi meč polufinala EFL kupa, "svrake" bi morale napasti ako misle da prođu dalje jer teško da mogu slaviti na "Etihadu", to nam garantuje zanimljivu utakmicu i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.
Roma igra tvrdo pod Gasperinijem, u dobroj je formi i kvalitetniji je tim od Torina koji joj je ostao dužan nakon što je odneo tri boda sa "Olimpika" u prvom delu sezone.
