PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Manečsterske velikane na tikete
REDAKCIJA TIP-a vam predlaže preostale 20. kola najjače fudbalske lige sveta.
Premijer liga
13.30 Lids - Mančester junajted X2 (1,53)
16.00 Fulam - Liverpul D 1-2 (1,65)
16.00 Njukasl - Kristal palas 1 (1,70)
16.00 Totenhem - Sanderlend 1X&0-3 (1,55)
18.30 Mančester siti - Čelsi D 2+ (1,55)
Ukupna kvota: 14,43
Danas verujemo mančesterskom dvojcu, Siti će napasti Čelsi jako od prvog minuta, potrebni su mu bodovi i trebao bi iskoristiti slabu formu gostiju, dok verujemo da bi do rezultata mogao i Junajted koji ume da bude opasan na strani gde protivnici osete da mogu da ga napadnu što ih često košta.
