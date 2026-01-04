Tip fudbal

PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Manečsterske velikane na tikete

В.М.

04. 01. 2026. u 12:00

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže preostale 20. kola najjače fudbalske lige sveta.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Davy

Premijer liga

13.30 Lids - Mančester junajted X2 (1,53)

16.00 Everton - Brentford 1X (1,40)
16.00 Fulam - Liverpul D 1-2 (1,65)
16.00 Njukasl - Kristal palas 1 (1,70)
16.00 Totenhem - Sanderlend 1X&0-3 (1,55)
18.30 Mančester siti - Čelsi D 2+ (1,55)

Ukupna kvota: 14,43

Danas verujemo mančesterskom dvojcu, Siti će napasti Čelsi jako od prvog minuta, potrebni su mu bodovi i trebao bi iskoristiti slabu formu gostiju, dok verujemo da bi do rezultata mogao i Junajted koji ume da bude opasan na strani gde protivnici osete da mogu da ga napadnu što ih često košta.

