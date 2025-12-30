AFRIČKI KUP NACIJA: Predlozi za klađenje - treće kolo
TIP vam donosi analizu današnjih utakmica na Afričkom kupu nacija.
AFKON, utorak
17.00 Tanzanija - Tunis 2 (1,49)
17.00 Uganda - Nigerija 2 (2,15)
Nigerija je već obezbedila plasman u nokaut fazu Kupa afričkih nacija, ali u utorak ima priliku da ostvari i treću pobedu u isto toliko utakmica protiv poslednjeplasirane Ugande. Autsajder je poražen u tri od poslednjih pet mečeva i sada ga očekuje duel sa Super orlovima koji su u dosadašnja dva susreta u grupi postigli ukupno pet golova, uključujući i tri protiv Tunisa, selekcije koja je u prvom kolu savladala Ugandu rezultatom 3:1.
21.00 Benin - Senegal 2&NG (1,75)
Senegal je dobio četiri od poslednjih pet međusobnih duela sa Beninom i u ovaj važan meč ulazi nakon što je slavio u četiri od poslednjih šest utakmica, bez primljenog gola. Benin je u prethodnom kolu tesno savladao Bocvanu, ali poraz od DR Konga rezultatom 1:0 na startu takmičenja znači da je u tri od poslednja četiri meča ostao bez postignutog pogotka.
21.00 Bocvana - Kongo 2&NG (1,59)
Bocvana je izgubila obe utakmice u grupi na Kupu afričkih nacija bez postignutog gola i postoji realna mogućnost da takmičenje završi bez ijednog pogotka, pošto je u utorak očekuje duel sa DR Kongom, selekcijom koja pobedom može da obezbedi plasman u nokaut fazu. Favoriti su u prethodnom kolu uspeli da odigraju 1:1 protiv snažnog Senegala, dok su u uvodnom meču savladali Benin sa 1:0, pa su u poslednjih sedam utakmica primili svega dva gola.
Ukupna kvota: 9,17
