AFRIČKI KUP NACIJA: Predlozi za klađenje - treće kolo

AFKON, utorak

17.00 Tanzanija - Tunis 2 (1,49)



Angola je osvojila samo jedan bod iz prve dve utakmice na AFKON-u 2025, ali nerešen rezultat bi mogao biti dovoljan da im obezbedi plasman u nokaut fazu. Egipat je pobedio i Zimbabve i Južnu Afriku, a čak bi i poraz doveo do prvog mesta u grupi. Očekujemo da Hosam Hasan rotira tim za ovaj meč, što bi Angola mogla da iskoristi i bar izbegne poraz.

17.00 Uganda - Nigerija 2 (2,15)

Nigerija je već obezbedila plasman u nokaut fazu Kupa afričkih nacija, ali u utorak ima priliku da ostvari i treću pobedu u isto toliko utakmica protiv poslednjeplasirane Ugande. Autsajder je poražen u tri od poslednjih pet mečeva i sada ga očekuje duel sa Super orlovima koji su u dosadašnja dva susreta u grupi postigli ukupno pet golova, uključujući i tri protiv Tunisa, selekcije koja je u prvom kolu savladala Ugandu rezultatom 3:1.

21.00 Benin - Senegal 2&NG (1,75)

Senegal je dobio četiri od poslednjih pet međusobnih duela sa Beninom i u ovaj važan meč ulazi nakon što je slavio u četiri od poslednjih šest utakmica, bez primljenog gola. Benin je u prethodnom kolu tesno savladao Bocvanu, ali poraz od DR Konga rezultatom 1:0 na startu takmičenja znači da je u tri od poslednja četiri meča ostao bez postignutog pogotka.

21.00 Bocvana - Kongo 2&NG (1,59)

Bocvana je izgubila obe utakmice u grupi na Kupu afričkih nacija bez postignutog gola i postoji realna mogućnost da takmičenje završi bez ijednog pogotka, pošto je u utorak očekuje duel sa DR Kongom, selekcijom koja pobedom može da obezbedi plasman u nokaut fazu. Favoriti su u prethodnom kolu uspeli da odigraju 1:1 protiv snažnog Senegala, dok su u uvodnom meču savladali Benin sa 1:0, pa su u poslednjih sedam utakmica primili svega dva gola.

Ukupna kvota: 9,17