Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Тип редакција

26. 12. 2025. u 12:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

FOTO: Profimedia

AFRIČKI KUP NACIJA

13.30 Angola - Zimbabve 1 (sa 1,83 na 1,67)

ENGLESKA NACIONALNA LIGA SEVER

13.30 Skarboro atletik - Darlington UG 3+ (sa 1,67 na 1,53)

14.00 Okfsord siti - Mertir taun 1 (sa 3,00 na 2,55)

SAUDIJSKA ARABIJA PRO LIGA

14.05 Al Fateh - Al Ahli UG 0-2 (sa 2,50 na 2,37)

