Tip fudbal

PARTIZAN JE JESENJI ŠAMPION: "Crno-beli" će prolećni deo prvenstva dočekati kao prvi na tabeli

В.М.

20. 12. 2025. u 10:00

RAZLIKA od plus četiri ne može biti prosuta na gostovanju IMT-u (18.00) u poslednjem kolu prvog dela Superligge Srbije.

ПАРТИЗАН ЈЕ ЈЕСЕЊИ ШАМПИОН: Црно-бели ће пролећни део првенства дочекати као први на табели

FOTO: FK Partizan

Iako nije na najbolji način iskoristio sve kikseve Crvene zvezde u poslednje vreme, Partizan je to učinio dovoljno puta da se popne na vrh tabele i sada ima četiri boda više od večitog rivala.

Neočekivana smena trenera poremetila je igrače "crno-belih" koji su krajem novembra poraženi od Železnika, ali su nakon toga podigli formu i postilgi po četiri gola u pobedama nad Javorom i Radničkim 1923, dok je proteklog vikenda savladan i Napredak u veoma sadržajnom meču (3:2).

Sjajno igra podmlađeni sastav "parnog valjka" koji je obezbedio prvo mesto na tabeli pred pauzu i preko zime bi morao preko zime da se pojača ako misli da se bori sa Zvezdom za titulu do samog kraja.

Večeras na noge ide IMT-u koji se ne nalazi u dobroj formi, bez pobede je od drugog novembra, a današnji meč dočekuje u seriji od tri vezana poraza u svim takmičenjima.

Partizan je u ozbiljnom naletu, postiže veliki broj golova i verujemo da će nastaviti sa dobrim igrama pobedom na "Krovu".

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,55)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu

Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu