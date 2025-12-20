PARTIZAN JE JESENJI ŠAMPION: "Crno-beli" će prolećni deo prvenstva dočekati kao prvi na tabeli
RAZLIKA od plus četiri ne može biti prosuta na gostovanju IMT-u (18.00) u poslednjem kolu prvog dela Superligge Srbije.
Iako nije na najbolji način iskoristio sve kikseve Crvene zvezde u poslednje vreme, Partizan je to učinio dovoljno puta da se popne na vrh tabele i sada ima četiri boda više od večitog rivala.
Neočekivana smena trenera poremetila je igrače "crno-belih" koji su krajem novembra poraženi od Železnika, ali su nakon toga podigli formu i postilgi po četiri gola u pobedama nad Javorom i Radničkim 1923, dok je proteklog vikenda savladan i Napredak u veoma sadržajnom meču (3:2).
Sjajno igra podmlađeni sastav "parnog valjka" koji je obezbedio prvo mesto na tabeli pred pauzu i preko zime bi morao preko zime da se pojača ako misli da se bori sa Zvezdom za titulu do samog kraja.
Večeras na noge ide IMT-u koji se ne nalazi u dobroj formi, bez pobede je od drugog novembra, a današnji meč dočekuje u seriji od tri vezana poraza u svim takmičenjima.
Partizan je u ozbiljnom naletu, postiže veliki broj golova i verujemo da će nastaviti sa dobrim igrama pobedom na "Krovu".
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,55)
