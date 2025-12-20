VLAHOVIĆ ZBOG POVREDE PROPUŠTA I ROMU: "Vučica" ima šansu da izbije na drugo mesto

JUVENTUS i Roma ukrstiće koplja u subotu uveče u Torinu, u direktnom duelu ekipa koje imaju jasnu ambiciju da sezonu završe među prva četiri tima Serije A. Tip vam je spremio analizu ove utakmice sa predlozima naših tipstera.

FOTO: Tanjug/AP/Fabio Ferrari

Dok preostale ekipe iz Top 6 na tabeli Serije A borave u Saudijskoj Arabiji zbog Superkupa Italije, ovaj par ima priliku da iskoristi prazan prostor u kalendaru i napravi značajan korak ka vrhu tabele. Posebno se to odnosi na "staru damu" iz Torina koja zaostaje već prilično velikih sedam bodova za liderom Interom, ali i četiri za današnjim rivalom.

Juventus u ovaj meč ulazi podignutog morala nakon važne evropske pobede nad PAfosom kojom je otvorio vrata plasmana u drugu fazu, kao i trijumfa u poslednjem prvenstvenom kolu, kada je u Bolonji naneo poraz jednom od direktnih rivala. Taj uspeh dodatno je osnažio utisak da se „stara dama“ polako izvlači iz krize koja je obeležila početak sezone.

Heroj pobede nad Bolonjom bio je rezervista Huan Kabal, koji je samo nekoliko minuta po ulasku u igru postigao odlučujući gol. Sa dve pobede u poslednja tri ligaška meča, koliko su ranije imali u čak devet kola, Juventus sada zauzima peto mesto i sve sigurnije hvata priključak sa vodećima.

Dolaskom Lučana Spaletija na klupu vidljiv je napredak u igri, a dodatni adut je impresivan niz bez poraza na domaćem terenu, koji traje već 11 utakmica u Seriji A. Istorija takođe ide u prilog domaćinu, jer je Juventus dobio 11 od poslednjih 14 ligaških duela protiv Rome u Torinu, uz čak 10 mečeva bez primljenog gola.

Roma, sa druge strane, u Torino dolazi sa četiri boda više od domaćina, ali i sa oscilacijama u formi. Nakon perioda u kojem je bila na čelu tabele, usledio je pad uz dva poraza bez postignutog gola, što je otkrilo probleme u napadu. Pobeda od 1:0 nad Komom u ponedeljak donela je olakšanje i zadržala „vučicu“ u samom vrhu. U međuvremenu savladan je i Seltik u Ligi Evrope gde da tri uzastopne pobede Roma sada gleda prema direktnom plasmanu u osminu finala, što se činilo teško izvodljivim posle prva tri kola.

Iako je trenutno četvrta u Seriji A, Roma zaostaje samo tri boda za vodećim Interom, koji ovog vikenda ne igra ligaški meč. Eventualni trijumf u Torinu podigao bi tim Đan Pjera Gasperinija čak na drugo mesto, ispred Napolija i Milana koji su takođe na Bliskom istoku.

Razloga za optimizam u redovima "vučice" ima, pre svega zbog najčvršće odbrane u ligi – Roma je primila samo osam golova – kao i izuzetnog učinka u gostima tokom kalendarske godine. Ipak, napadačka forma ostaje znak pitanja, jer su i Paulo Dibala i Evan Ferguson daleko od svog maksimuma.

Juventus se i dalje suočava sa kadrovskim problemima, naročito u odbrani, dok u napadu nedostaje Dušan Vlahović, pa će teret pasti na Džonatana Dejvida ili Loisa Opendu. Filip Kostić je grejao klupu protiv Bolonje i PAfosa, a nakon što je doneo bod protiv Fjorentine odigrao je samo 66 minuta u narednih šest mečeva pa je možda vreme da mu Spaleti da malo prostora.

Sa druge strane, Roma čeka povratak Artema Dovbika, ali će biti oslabljena i odlascima pojedinih igrača na Kup afričkih nacija.

Sve okolnosti upućuju na tvrd i neizvesan duel, u kojem jedan gol može odlučiti pobednika. Roma je podigla očekivanja, ali loši rezultati protiv direktnih konkurenata nagoveštavaju da bi Juventus mogao minimalnom pobedom da nastavi poteru za mestima koja vode u Ligu šampiona.

