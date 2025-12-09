BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Utorak
16.00 Esteglal Kuzestan - Kejbar Horamabad X (2,95)
20.45 Barou - Tranmer X (3,20)
Ukupna kvota: 25,37
