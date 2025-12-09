Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

09. 12. 2025. u 09:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

Foto: Profimedia

Utorak

14.00 Totenhem U19 - Slavija Prag U19 |2+ (1,83)

21.00 Barselona - Ajntraht Frankfurt |2+ (1,68)

Ukupna kvota: 3,07

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

