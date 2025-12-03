Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Тип редакција

03. 12. 2025. u 12:30

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

20.30 Arsenal - Brentford |2+ (2,62)

20.45 Seltik - Dandi |2+ (1,90)

Ukupna kvota: 4,97

02. 12. 2025. u 18:40

