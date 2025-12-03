ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Sreda
20.30 Arsenal - Brentford |2+ (2,62)
Ukupna kvota: 4,97
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
Najnovije sportske vesti su više za rubriku "crna hronika".
03. 12. 2025. u 11:15
PUKLA LjUBAV SRBINA I HRVATSKE! Stigao u transferu koji je šokirao region, a onda otišao posle dva meseca
Srbin je šokirao Hrvatsku!
03. 12. 2025. u 09:50
ŠTA MU JE URADILA!? Ana Ivanović pre devet godina "žestoko izigrala" Bastijana Švajnštajgera
BRAK Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera je definitivno završen.
03. 12. 2025. u 07:43
Komentari (0)