BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.
Sreda
13.30 Varteks - Križevci X (3,25)
17.30 Farul Konstanca - Dinamo Bukurešt X (3,20)
Ukupna kvota: 32,24
