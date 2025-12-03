Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

03. 12. 2025. u 11:15 >> 09:41

TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Tри предлога за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Foto: Profimedia

Sreda

13.30 Varteks - Križevci X (3,25)

15.00 Larisa - Atromitos X (3,10)
17.30 Farul Konstanca - Dinamo Bukurešt X (3,20)

Ukupna kvota: 32,24

