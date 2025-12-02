"BOGINJA" JE TRI PUTA U POSLEDNJIH SEDAM GODINA STIZALA DO FINALA: Đenova je skoro deceniju bez pobede u Bergamu
ATALANTA dočekuje Đenovu na stadionu "Atleti Azuri d Italija" u osmini finala Kupa Italije, tražeći petu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima.
Tim je prethodnog vikenda slavio u Seriji A protiv Fiorentine (2:0), ostvarivši prvu pobedu pod vođstvom Rafaelea Paladina, dok je Đenova, pod Danijeleom De Rosijem, nastavila seriju bez poraza do četiri meča.
Posle poraza od Napolija u debitantskom meču Paladina (1:3), Atalanta je zabeležila dve uzastopne pobede, uključujući trijumf nad Ajntrahtom iz Frankfurta (3:0) u Ligi šampiona i pobedu nad Fiorentinom u Seriji A, čuvajući mreže netaknutima u oba susreta.
Đenova je izgubila poslednja četiri meča protiv Atalante sa ukupnim rezultatom 14:4 i nije slavila u Bergamu od januara 2016. S obzirom na formu i motivisanog Ademolu Lukmana, Atalanta je favorit u ovom duelu i očekuje se da obezbedi plasman u četvrtfinale Kupa Italije.
NAŠ TIP: 1 (kvota 1,55)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
