POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza

02. 12. 2025. u 12:15

OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:

Utorak

21.00 Juventus - Udineze X-1 (4,40)

16.00 Čiksereda - Ocelul Galati X-X (5,15)

Ukupna kvota: 22,66

