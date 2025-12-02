POLUVREME-KRAJ: Ovo su predlozi redakcije Tipa za popularnu igru prelaza
OVO su predlozi redakkcije Tipa za popularnu igru prelaza:
Utorak
21.00 Juventus - Udineze X-1 (4,40)
Ukupna kvota: 22,66
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
27. 11. 2025. u 11:56
IDEALNA PRILIKA ZA ZVEZDU: Pobeda nad ranjivim FKSB-om bi bila veliki korak ka nokaut fazi Lige Evrope!
27. 11. 2025. u 08:53 >> 08:53
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
27. 11. 2025. u 07:00
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ZAPAD U ŠOKU! Cela Rusija slavi, ovo je čekala od 2022!
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako.
02. 12. 2025. u 14:58
VANREDNO OBRAĆANjE KK PARTIZAN! Došlo je do imenovanja...
Najnovije vesti iz KK Partizan željno su čekali svi "grobari".
02. 12. 2025. u 17:57
Komentari (0)