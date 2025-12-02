PROBLEMIMA NEMA KRAJA: Totenhem se "raspada" pred gostovanje na Sent DŽejmsis parku

"PEVCI" ne znaju za pobedu u Premijer ligi više od mesec dana i ne deluje da će taj niz prekinuti na "Sent Džejmsis parku" gde će ih u 14. kolu ugostiti probuđeni Njukasl.

FOTO: Tanjug/AP

Tomas Frank je imao dobar početak na klupi Totenhema, ekipa je izgledala dobro, sakupljala bodove, držala se u vrhu tabele, ali u poslednjih mesec dana sve se raspalo.

Forma u kojoj se nalazi njegov tim je katastrofalna, samo jedan osvojen bod na poslednja četiri ligaška mesta spustila su "pevce" na 12. mesto, a svoje nezadovoljstvo protekle subote izrazili su navijači koji su izviždali svoje miljenike nakon poraza od Fulama (1:2).

Taj neuspeh bio je samo još jedan u nizu za Totenhem koji je ostvario jednu pobedu pred svojim navijačima od starta kampanje u Premijer ligi što posebno muči njegove fanove koji plaćaju jedne od najskupljih sezonskih karata u čitavoj Engleskoj i imaju pravo da iskažu svoje emocije, suprotno onome što misle neki igrači i trener Frank koji su bili nezadovoljni njihovim ponašanjem.

Bruji mali rat između igrača i trenera sa jedne i navijača sa druge strane u severnom Londonu, problemi se samo gomilaju u Totenhemu i deluje da akutelni osvajač Lige Evrope ne zna kako da izađe na kraj sa njima.

Ono što je posebno pogodilo navijače je katastrofalan nastup u velikom derbiju sa Arsenalom i sramotan poraz na "Emirejtsu" (1:4).

Generalno su nezadovoljni što ekipa izgleda veoma loše napadački pod Frankom za šta on svakako snosi krivicu, ali treba uzeti u ozbir da igrači poput Odobera, Tela i Kolo Muanija ne mogu da predvode napad ekipe koja se bori za mesta koja vode u Evropu.

Tenzija raste i videćemo kako će se klupko odmotati, a sve to će pokušati da iskoristi Njukasl koji je konačno vezao par ligaških pobeda i juri treću pred svojim navijačima gde je ostvario četiri uzastopna trijumfa nad Totenhemom.

Jedan od njih upisan je ove sezone u Liga kupu kada su "svrake" slavile golovima Šera i Voltemadea (2:0), nešto čemu se domaćin i večeras nada.

Poznato je da Njukasl ima jedan od najboljih domaćih terena u Premijer ligi, za razliku od Totenhema on ima veliku podršku svojih navijača, "Sent Džejmsis park" je teško gostovanje za svaku ekipu, a dodatno samopouzdanje "crno-belima" daje to što su vezali tri pobede na čuvenom terenu.

Takođe, proteklog vikenda četa Edija Haua je postigla četiri gola na "Hil Dikinsonu" protiv Evertona (4:1) i potvrdila da igra odličan fudbal pred večerašnji meč.

Ova utakmica je jako bitna za večerašnje rivale koji su sakupili po 18 bodova do sada i nova tri bi ih znatno priključila borbi za Evropu što je i glavni cilj Njukasla, odnosno Totenhema.

Mi prednost dajemo "svrakama", forma, atmosfera, manje problema sa izostancima, sve ja na strani Njukasla i očekujemo da tim sa severa to iskoristi.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,87)

