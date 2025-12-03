POVRATAKA NEKADA VELIKOG RIVALSTVA: Razigranom Čelsiju neće biti lako da dođe do čitavog plena na "Eland roudu"

POTERU za vodećim Arsenalom fudbaleri Čelsija nastavljaju na "Eland roudu" (20.30) gde ih očekuje duel sa za bodovima očajnim Lidsom koji grca u zoni ispadanja.

Londonski klub u ovaj okršaj ulazi nakon vrednog remija 1:1 protiv Arsenala, u meču u kom su i sa igračem manje uspeli da pariraju lideru Premijer lige.

Iako je Mojzes Kajsedo dobio crveni karton krajem prvog dela igre, Čelsi je ostao opasan, poveo preko Čalobe na startu drugog poluvremena, da bi nešto kasnije primio gol koji je postigao Merino.

Mareskin tim sada ima sedam utakmica bez poraza u svim takmičenjima i u izvanrednoj je formi na gostovanjima – pet pobeda i remi u poslednjih šest susreta.

Napadačka produkcija "plavaca" biće ogroman problem za Lids, tim koji je u poslednja četiri kola primio najmanje dva gola na svakom meču.

Iako su protiv Mančester Sitija imali impozantan odgovor i razbuktavali nadu posle 0:2, Fodenov gol u nadoknadi ugasio je svaku šansu za čudo.

Lids, i pored borbenosti i boljeg drugog poluvremena, ostaje u zoni ispadanja, ali samo zbog nešto slabije gol-razlike u odnosu na Vest Hem.

"Eland roud" im ipak daje dozu optimizma, učinak 2–2–2 nije loš, a poslednji put kada su dočekali Čelsi – pobedili su sa moćnih 3:0, još u vreme Tomasa Tuhela.

Čelsi će u Jorkšir bez pomenutog Kajseda, ali i verovatno bez Risa Džejmsa, kog Mareska želi da odmori posle fantastične partije. Odsutni su i Kolvil, Lavija i Mudrik, ali se na teren vraća najbolji igrač ekipe Kol Palmer koji je bio na raspolaganju i protiv Arsenala, mada nije dobio šansu zbog crvenog kartona Kajseda.

Lids takođe ima dugačku listu problema, Džejms Džastin je dobio udarac i verovatno će propustiti meč, vraćaju se Bornau i Staš, ipak Longstaf je gotovo sigurno izgubljen za sezonu, a Daniel Džejms pauziraće dva meseca.

Vredi podsetiti naše čitaoce da je rivalstvo između Lidsa i Čelsija nekada bilo ogromno, pogotovo 70-ih i 80-ih godina proteklog veka na vrhuncu "huliganizma" u Engleskoj. Njihovi mečevi uvek nose dosta naboja, fizički su veoma zahtevni, a čuveno finale FA kupa iz 1970. kada je Čelsi slavio sa 2:1 u revanšu posle 2:2 iz prvog duela prepričava se i dan danas po pabovima širom Ostrva.

Tenzije između ovih klubova splasnule su padom Lidsa u niži rang, ali sigurno je da će atmosfera biti sjajna na "Eland roudu" i možemo očekivati veoma zanimljivu utakmicu, iako pogled na tabelu to ne obećava.

Prednost dajemo napadački raspoloženom Čelsiju koji je raspucan pred ovo gostovanje i očekujemo da bar dva puta zatrese mrežu Lidsa čija odbrana je među najslabijima u Premijer ligi.

