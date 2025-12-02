TEŠKO GOSTOVANJE ZA SITI: Građani redovno pobeđuju večerašnjeg rivala, ali forma domaćina nagoveštava veliku borbu
ČETRNAESTO kolo Premijer lige otvoriće obračun Fulama i Sitija koji se sastaju na "Krejven kotidžu" od 20 časova i 30 minuta. Građani u ovaj duel ulaze kao drugoplasirani sa 25 bodova i pokušaće da stvore dodatni pritisak na vodeći Arsenal, ali neće mu biti lako protiv Fulama koji je proteklog vikenda savladao Totenhem na strani i potvrdio uzlaznu formu u kojoj se nalazi.
Fulam je ušao u sezonu promenljivog ritma i pod Markom Silvom ostaje ekipa koja može da pobedi svakoga, ali i da ispadne iz koloseka za jedan meč. Ipak, trijumf od 2:1 u Londonu protiv Totenhema pokazao je napredak u ofanzivnoj organizaciji i samopouzdanju.
"Krejven kotidž" je ove sezone njihovo glavno oružje – četiri pobede, jedan remi i samo jedan poraz imaju na svom terenu.
Tim je u stanju da pravi probleme gostima kroz brze tranzicije i dobro postavljen blok, ali konstantnost je i dalje najveća boljka ovog tima.
U napadu deluju solidno, 15 datih golova je pristojan učinak, ali 17 primljenih jasno pokazuje da defanziva još nije na nivou potrebnom za ozbiljniji iskorak.
Ipak, četiri pobede u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima pokazuju da se kockikce sklapaju i da je forma u uzlaznoj putanji.
Sa druge strane, Mančester siti deluje nešto ranjivije nego u prethodnim sezonama. Sa 25 bodova iz 13 kola, učinak (8–1–4) nije loš, ali je ispod standarda koje postavlja Pep Gvardiola.
Napadački su i dalje moćni – 27 golova govori dovoljno, ipak za razliku od prepoznatljivih timova Pepa Gvardiole ovaj Siti prima veliki broj golova i to čini dosta lako što smo videli proteklog vikenda kada je Foden u sudijskoj nadoknadi morao da "čupa" ekipu protiv Lidsa (3:2).
Takođe, igre na strani su veliki problem, samo dva trijumfa na šest gostovanja nisu dovoljna za borbu sa Arsenalom za titulu.
Ono što raduje je to da je Fil Foden je u odličnoj formi, dok Erling Holand ostaje najveća pretnja u završnici.
Ali, izostanak Rodrija je i dalje osetan, nije mu španski stručnjak našao zamenu od kada se povredio prošle sezone i evidentno je da su "građani" bez njega druga ekipa.
Istorija međusobnih duela je jednostrana. Siti je dobio poslednjih pet mečeva protiv Fulama, uključujući rutinskih 2:0 na ovom stadionu prošle sezone.
Što se tiče izostanaka, domaćini u ovaj meč ulazi bez kapitena Antoni Robinsona i Rodriga Muniza, dok kod gostiju uz već pomenutog Rodrija neće biti ni Matea Kovačića koji i dalje ima problema sa petom.
Prednost dajemo Sitiju koji pobedom prilazi na dva boda zaostatka vodećem Arsenalu, a za hrabrije bi dodali gol-gol zbog uzlazne forme Fulama, kao i ozbiljnih defanzivnih problema sa kojima se "građani" suočavaju ove sezone.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: 2 (kvota 1,70)
ZA HRABRIJE: 2&GG (kvota 3,32)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
02. 12. 2025. u 07:00
NOVI TRIPL DABL? Maveriksi su lak plen za Nikolu Jokića
01. 12. 2025. u 12:30
SRBIN JE POMERIO SVE GRANICE: Nikola Jokić igra bez promašaja!
01. 12. 2025. u 08:50
RUSIJA JE ODUŠEVLjENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.
01. 12. 2025. u 19:38
FK CRVENA ZVEZDA SLAVI! Najbolji mladi vezni fudbaler sveta - na Marakani!
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda obradovale su sve "delije".
01. 12. 2025. u 17:03
"DOVEDITE MI SRBINA!" Žoze Murinjo ima jedan zahtev
IZGLEDA da Žoze Murinjo ne može bez srpskih fudbalera. Portugalac bi od naredne sezone morao da sarađuje sa reprezentativcem naše zemlje.
01. 12. 2025. u 18:00
Komentari (0)