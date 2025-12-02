TEŠKO GOSTOVANJE ZA SITI: Građani redovno pobeđuju večerašnjeg rivala, ali forma domaćina nagoveštava veliku borbu

ČETRNAESTO kolo Premijer lige otvoriće obračun Fulama i Sitija koji se sastaju na "Krejven kotidžu" od 20 časova i 30 minuta. Građani u ovaj duel ulaze kao drugoplasirani sa 25 bodova i pokušaće da stvore dodatni pritisak na vodeći Arsenal, ali neće mu biti lako protiv Fulama koji je proteklog vikenda savladao Totenhem na strani i potvrdio uzlaznu formu u kojoj se nalazi.

FOTO: Tanjug/AP/Martin Rickett

Fulam je ušao u sezonu promenljivog ritma i pod Markom Silvom ostaje ekipa koja može da pobedi svakoga, ali i da ispadne iz koloseka za jedan meč. Ipak, trijumf od 2:1 u Londonu protiv Totenhema pokazao je napredak u ofanzivnoj organizaciji i samopouzdanju.

"Krejven kotidž" je ove sezone njihovo glavno oružje – četiri pobede, jedan remi i samo jedan poraz imaju na svom terenu.

Tim je u stanju da pravi probleme gostima kroz brze tranzicije i dobro postavljen blok, ali konstantnost je i dalje najveća boljka ovog tima.

U napadu deluju solidno, 15 datih golova je pristojan učinak, ali 17 primljenih jasno pokazuje da defanziva još nije na nivou potrebnom za ozbiljniji iskorak.

Ipak, četiri pobede u poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima pokazuju da se kockikce sklapaju i da je forma u uzlaznoj putanji.

Sa druge strane, Mančester siti deluje nešto ranjivije nego u prethodnim sezonama. Sa 25 bodova iz 13 kola, učinak (8–1–4) nije loš, ali je ispod standarda koje postavlja Pep Gvardiola.

Napadački su i dalje moćni – 27 golova govori dovoljno, ipak za razliku od prepoznatljivih timova Pepa Gvardiole ovaj Siti prima veliki broj golova i to čini dosta lako što smo videli proteklog vikenda kada je Foden u sudijskoj nadoknadi morao da "čupa" ekipu protiv Lidsa (3:2).

Takođe, igre na strani su veliki problem, samo dva trijumfa na šest gostovanja nisu dovoljna za borbu sa Arsenalom za titulu.

Ono što raduje je to da je Fil Foden je u odličnoj formi, dok Erling Holand ostaje najveća pretnja u završnici.

Ali, izostanak Rodrija je i dalje osetan, nije mu španski stručnjak našao zamenu od kada se povredio prošle sezone i evidentno je da su "građani" bez njega druga ekipa.

Istorija međusobnih duela je jednostrana. Siti je dobio poslednjih pet mečeva protiv Fulama, uključujući rutinskih 2:0 na ovom stadionu prošle sezone.

Što se tiče izostanaka, domaćini u ovaj meč ulazi bez kapitena Antoni Robinsona i Rodriga Muniza, dok kod gostiju uz već pomenutog Rodrija neće biti ni Matea Kovačića koji i dalje ima problema sa petom.

Prednost dajemo Sitiju koji pobedom prilazi na dva boda zaostatka vodećem Arsenalu, a za hrabrije bi dodali gol-gol zbog uzlazne forme Fulama, kao i ozbiljnih defanzivnih problema sa kojima se "građani" suočavaju ove sezone.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć