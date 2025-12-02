Tip fudbal

"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu

В.М.

02. 12. 2025. u 07:30

BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.

ГОРЕЋЕ НОУ КАМП: Барса дочекује разиграни Атлетико у мечу који има озбиљан утицај на борбу за титулу

FOTO: Tanjug/AP/Lalo R. Villar

Iako Barselona ne igra na nivou iz prošle sezone, tim Hansija Flika ostaje najstabilniji u Primeri. Sa čak 11 pobeda iz 14 kola i četiri uzastopna trijumfa posle poraza u „El Klasiku“, Barsa je uhvatila ritam i ponovo deluje kao najozbiljniji konkurent za titulu.

Poslednji u nizu bio je ubedljivih 3:1 nad Alavesom, i to posle šokantnog gola koji su primili već u 43. sekundi.

Lamin Jamal i dvostruki strelac Dani Olmo režirali su preokret koji je Katalonce vratio na vrh tabele.

Flik ima razloga za optimizam jer njegov tim igra najbolji napad u ligi – Barsa je već postigla 39 golova, više od bilo koga u Španiji.

Upravo taj ofanzivni potencijal biće ključ protiv defanzivno najorganizovanije ekipe sezone, Atletiko Madrida koji je primio samo 11 golova ove sezone.

Simeoneova mašina krenula je sporo, ali je sada u žestokom naletu. Posle samo tri pobede u prvih osam kola, Atletiko je upisao šest uzastopnih trijumfa u ligi i sedam u svim takmičenjima.

Pobeda nad Interom u Ligi šampiona i rutinskih 2:0 nad Ovijedom vratili su „jorgandžije“ u borbu za vrh, a dvostruki strelac na tom meču Aleksandar Serlot taman je podigao formu pre gostovanje na "Kamp Nou" gde je prošle sezone u 96. minutu doneo veliku pobedu Madriđanima.

Simeone ima motiv više – pobedom bi postao trener sa 324 pobede u La Ligi, što bi ga odvojilo na drugom mestu večne liste, a ujedno bi i izjendačilo njegovu ekipu sa Barsom broju osvojenih bodova i potpuno je vratilo u borbu za titulu.

Atletiko će, ipak, biti oslabljen izostankom Markosa Ljorente i Robina Le Normanda, dok sa druge strane Flik ne može da računa na Ter Štegena, Gavija i verovatno Arauha.

Što se tiče predloga, ponovo se opredeljujemo za golove zbog Barselone, jednostavno kad ona igra ove godine golovi su redovna pojava, a i Atletiko je više puta tokom sezone pokazao da je i te kako sposoban da napadački pripreti rivalima i da poseduje zavidan ofanzivni potencijal.

Takođe, na oba prošlosezonska ligaška duela ovih timova oba rivala su tresla mrežu, što nam daje dodatnu veru u naš predlog.

KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,61)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TEŠKO GOSTOVANJE ZA SITI: Građani redovno pobeđuju večerašnjeg rivala, ali forma domaćina nagoveštava veliku borbu
Tip fudbal

0 0

TEŠKO GOSTOVANJE ZA SITI: Građani redovno pobeđuju večerašnjeg rivala, ali forma domaćina nagoveštava veliku borbu

ČETRNAESTO kolo Premijer lige otvoriće obračun Fulama i Sitija koji se sastaju na "Krejven kotidžu" od 20 časova i 30 minuta. Građani u ovaj duel ulaze kao drugoplasirani sa 25 bodova i pokušaće da stvore dodatni pritisak na vodeći Arsenal, ali neće mu biti lako protiv Fulama koji je proteklog vikenda savladao Totenhem na strani i potvrdio uzlaznu formu u kojoj se nalazi.

02. 12. 2025. u 08:05

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu