"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
Iako Barselona ne igra na nivou iz prošle sezone, tim Hansija Flika ostaje najstabilniji u Primeri. Sa čak 11 pobeda iz 14 kola i četiri uzastopna trijumfa posle poraza u „El Klasiku“, Barsa je uhvatila ritam i ponovo deluje kao najozbiljniji konkurent za titulu.
Poslednji u nizu bio je ubedljivih 3:1 nad Alavesom, i to posle šokantnog gola koji su primili već u 43. sekundi.
Lamin Jamal i dvostruki strelac Dani Olmo režirali su preokret koji je Katalonce vratio na vrh tabele.
Flik ima razloga za optimizam jer njegov tim igra najbolji napad u ligi – Barsa je već postigla 39 golova, više od bilo koga u Španiji.
Upravo taj ofanzivni potencijal biće ključ protiv defanzivno najorganizovanije ekipe sezone, Atletiko Madrida koji je primio samo 11 golova ove sezone.
Simeoneova mašina krenula je sporo, ali je sada u žestokom naletu. Posle samo tri pobede u prvih osam kola, Atletiko je upisao šest uzastopnih trijumfa u ligi i sedam u svim takmičenjima.
Pobeda nad Interom u Ligi šampiona i rutinskih 2:0 nad Ovijedom vratili su „jorgandžije“ u borbu za vrh, a dvostruki strelac na tom meču Aleksandar Serlot taman je podigao formu pre gostovanje na "Kamp Nou" gde je prošle sezone u 96. minutu doneo veliku pobedu Madriđanima.
Simeone ima motiv više – pobedom bi postao trener sa 324 pobede u La Ligi, što bi ga odvojilo na drugom mestu večne liste, a ujedno bi i izjendačilo njegovu ekipu sa Barsom broju osvojenih bodova i potpuno je vratilo u borbu za titulu.
Atletiko će, ipak, biti oslabljen izostankom Markosa Ljorente i Robina Le Normanda, dok sa druge strane Flik ne može da računa na Ter Štegena, Gavija i verovatno Arauha.
Što se tiče predloga, ponovo se opredeljujemo za golove zbog Barselone, jednostavno kad ona igra ove godine golovi su redovna pojava, a i Atletiko je više puta tokom sezone pokazao da je i te kako sposoban da napadački pripreti rivalima i da poseduje zavidan ofanzivni potencijal.
Takođe, na oba prošlosezonska ligaška duela ovih timova oba rivala su tresla mrežu, što nam daje dodatnu veru u naš predlog.
KLIKNI NA LINK ZA NAŠ TIP: GG&3+ (kvota 1,61)
