SJAJNA BOLONJA MELJE SVE PRED SOBOM: "Crveno-plavi" jure četvrtu uzastopnu ligašku pobedu!

ZAVESU na trinaesto kolo Serija A spustiće obračun Bolonje i Kremonezea koji se sastaju na "Renato Dal'Ari" od 20.45.

Foto: Profimedia

Nakon nešto slabijeg starta sezone Bolonja je znantno podigla nivo igre i nalazi se u najboljoj formi u Seriji A.

Vezala je tri uzastopne pobede uz osam postignutih golova, više od dva meseca je neporažena u ligi i zahvaljujući tome popela se na impresivno peto meso tabele Kalča.

O tome koliko dobro igra svedoči to da samo Inter ima bolju gol-razliku od "crveno-plavih" (+15 naspram +13), a ukoliko Bolonja večeras upiše četvrtu uzastopnu pobedu uključiće se u borbu za titulu jer bi u slučaju trijumfa zaostajala samo jedan bod za vodećim Milanom.

Šanse da dođe do čitavog plena su velike, poznata je kao odlična domaćinska ekipa, a i na noge joj dolazi novajlija Kremoneze koji je u velikom padu forme.

Vardi i družina su bili hit Serije A na startu sezone kada su beležili sjajne rezultate, ali na minulih pet utakmica osvojili su samo četiri boda i nalaze se u negagivnoj seriji od čak tri uzastopna poraza.

Na te tri utakmice "vukovi" su postigli samo dva gola, tako da su napadački jadi Kremonezea više nego očigledni pred veoma teško gostovanje na "Renato Dal'Ari".

Što se tiče izostanaka, domaćini su bez Skorupskog, Imobilea, Bonifacija, Frojlera i Vitika, dok će kod gostiju meč propustiti Koljokolo, a pod znako pitanja je Faje.

Očekujemo rutinski trijumf razigrane Bolonje koji bi joj bio četvrti uzastopni u Seriji A, odnosno peti na šest ovosezonskih ligaških utakmica na "Renato Dal''Ari".

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,50)

