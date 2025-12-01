Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

01. 12. 2025. u 07:40

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Ponedeljak

18.00 Gorica - Dinamo Zagreb 2 (1,45)

20.45 Bolonja - Kremoneze 1X&0-4 (1,22)
21.00 Birmingem - Votford 1X (1,18)

Ukupna kvota: 2,09

Dinamo pobeda vodi na prvo mesto, očekujemo da je ostvari.

Bolonja je odličan domaćin i u daleko je boljoj formi od Kremonezea.

Birmingem igra sjajno pred svojim navijačima dok se Votford baš muči na strani, naš predlog se sam od sebe nameće.

