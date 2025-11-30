NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

Nedelja 13.00 Kristal palas - Mančester junajted 1X (1,40)



15.05 Vest hem - Liverpul D 1-2 (1,60)

21.00 Đirona - Real Madrid 2 (1,47) 15.00 Piza - Inter 2 (1,35)15.05 Vest hem - Liverpul D 1-2 (1,60)21.00 Đirona - Real Madrid 2 (1,47) Ukupna kvota: 4,45

Mančester ima ozbiljnih problema sa povredama, tradicionalno igra slabo protiv Palasa poslednjih par godina i ne vidimo kako može slaviti na "Selhurst parku".

Inter pobeda drži u vrhu tabele i idealna je za preki nešto slabijih igara.

Liverpulu svi daju golove u poslednje vreme, očekujemo da probuđeni Vest hem to takođe učini pred svojim navijačima.

Barsa je juče slavila protiv Alavesa, verujemo da će Real odgovoriti u istom stilu.

