NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Nedelja
13.00 Kristal palas - Mančester junajted 1X (1,40)
15.05 Vest hem - Liverpul D 1-2 (1,60)
21.00 Đirona - Real Madrid 2 (1,47)
Ukupna kvota: 4,45
Mančester ima ozbiljnih problema sa povredama, tradicionalno igra slabo protiv Palasa poslednjih par godina i ne vidimo kako može slaviti na "Selhurst parku".
Inter pobeda drži u vrhu tabele i idealna je za preki nešto slabijih igara.
Liverpulu svi daju golove u poslednje vreme, očekujemo da probuđeni Vest hem to takođe učini pred svojim navijačima.
Barsa je juče slavila protiv Alavesa, verujemo da će Real odgovoriti u istom stilu.
