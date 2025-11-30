Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

В.М.

30. 11. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за недељу

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

13.00 Kristal palas - Mančester junajted 1X (1,40)

15.00 Piza - Inter 2 (1,35)
15.05 Vest hem - Liverpul D 1-2 (1,60)
21.00 Đirona - Real Madrid 2 (1,47)

Ukupna kvota: 4,45

Mančester ima ozbiljnih problema sa povredama, tradicionalno igra slabo protiv Palasa poslednjih par godina i ne vidimo kako može slaviti na "Selhurst parku".

Inter pobeda drži u vrhu tabele i idealna je za preki nešto slabijih igara.

Liverpulu svi daju golove u poslednje vreme, očekujemo da probuđeni Vest hem to takođe učini pred svojim navijačima.

Barsa je juče slavila protiv Alavesa, verujemo da će Real odgovoriti u istom stilu.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! Orlovi u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!
Košarka

0 11

SRBIJA JE SVETSKO ČUDO! "Orlovi" u borbi za Mundobasket od -23 do trijumfa na debiju Dušana Alimpijevića!

Košarkaška reprezentacija Srbije je na neverovatan način započela kvalifikacije za Mundobasket: Švajcarska je usred Beograda vodila sa 23 razlike na debiju novog selektora "orlova", Dušana Alimpijevića, ali su onda Srbi napravili čudesan preokret i pobedili - konačan rezultat glasio je 90:86. Naredni meč u borbi za Svetsko prvenstvo naši košarkaši igraju u nedelju u Sarajevu, gde će od 20 časova gostovati selekciji Bosne i Hercegovine.

27. 11. 2025. u 21:14 >> 21:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose