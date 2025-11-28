GOLEADA U NAJAVI: Preporođeni velikan će imati šta da kaže protiv razigranog Lajpciga

BUNDESLIGA se vraća ovog petka, a Borusija Menhengladbah sa ogromnim samopouzdanjem dočekuje Lajpcig na „Borusija-parku“ (20.30) u meču koji obećava žestoku bitku i visok ritam od prvog minuta.

FOTO: Profimedia

Teško da je iko pre mesec dana mogao da zamisli da će se Gladbah u ovom trenutku boriti za četvrtu uzastopnu pobedu u ligi. Tim je posle poraza od Bajerna 3:0 bio prikovan za zonu ispadanja, ali dolazak Euđena Polanskog sve je okrenuo.

Sa privremenog statusa prešao je na poziciju prvog trenera, i to sasvim zasluženo – Đerdo Seoane je otišao, a pod Polanskim je stigao potpuna nova fudbalska filozofija koja je rasplamsala ekipu.

„Ždrebići” su postali mašina za golove, na poslednje četiri utakmice postigli su čak 13 pogodaka, više nego u čitavih prvih devet kola. Trijumfi su počeli da se nižu, atmosfera se popravila, a publika u Menhengladbahu ponovo veruje da tim može da napadne gornji deo tabele.

Ipak, u petak dolazi rival koji je najveća pretnja Bajernu u borbi za titulu. Lajpcig ove sezone igra stabilno, uverljivo i zrelo – osam pobeda u 11 kola, samo dva poraza i jasan utisak da Ole Verner gradi ekipu koja može daleko da dogura.

Nemaju evropske obaveze, što im omogućava da se u potpunosti fokusiraju na Bundesligu, a posle iznenađujućeg poraza od Hofenhajma brzo su se digli i savladali Verder 2:0 na povratku sa reprezentativne pauze.

I jedni i drugi imaju kadrovskih problema pred ovaj duel. Kod Gladbaha i dalje nema Fabija Kristijana Kjarodije (butni mišić), Ngangomu je povređena ahilova tetiva, a golman Jonas Omlin i dalje je van terena zbog muskulature. Filip Sander, strelac protiv Kelna, propustio je Hajdenhajm i ostaje pod znakom pitanja.

Lajpcig takođe dolazi osakaćen: Bitšiabu je i dalje u problemu sa mišićem, Henrihs ima dugotrajnu povredu ahilove tetive, a mladi Asan Uedraogo posle briljantne partije protiv Bremena mora na pauzu zbog zadnje lože.

Forma Gladbaha daje nadu domaćima, ali Lajpcig je ozbiljniji test nego sve što su do sada srešili u svom mini usponu.

Očekujemo atmosferu koja će ključati, u duelu ekipa koje igraju napadački i bez kočnice — sve je spremno za pravi spektakl u Menhengladbahu.

