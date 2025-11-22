Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

22. 11. 2025. u 12:30

ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.

Subota

14.00 Alaves - Selta G 1-2 (1,65)

15.30 Borusija Dortmund - Štutgart |1-3&||1-3 (1,85)
18.00 Galatasaraj - Genčlerbirligi D 2-4 (1,52)
18.45 Ajaks - Ekselsior |1-3&||1-3 (1,80)

Ukupna kvota: 8,35

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

22. 11. 2025. u 07:40

RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)