PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Četvrtak
18.45 Tvente (Ž) - Atletiko Madrid (Ž) |1-3&||1-3 (1,83)
21.00 Leuven (Ž) - Roma (Ž) |1-3&||1-3 (1,85)
Ukupna kvota: 6,09
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
