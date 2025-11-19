3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
13.00 PSMS Medan - PSPS Pekanbaru UG 3+ (1,90)
21.00 Valerenga (Ž) - St Polten (Ž) UG 3+ (1,38)
Ukupna kvota: 4,33
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
