POBEDA ILI BARAŽ: "Tartan armija" samo na jedan način može do prvog mesta u grupi

Olja Mrkić

18. 11. 2025. u 13:55

BORBA za direktan plasman na Mundijal u gripi C između Škotske i Danske neočekivano se rasplamsala u prošlom kolu.

Škotska je izgubila u Grčkoj i propustila veliku šansu da se popne na prvo mesto, a ni Nordijci nisu imali više uspeha, remiziravši kod kuće sa fenjerašem Belorusijom.

Biće to zanimljiv duel, Škoti imaju prednost svog terena gde hrabro evoluiraju, ali se suočavaju sa veoma jakim protivnikom, biće izuzetno teško pobediti u ovoj utakmici.

Uprkos poslednjem rezultatu u grupi, Danska ostaje veoma jaka, homogena reprezentacija, koja odlično igra u obe faze igre, preciznim rutama i brzom cirkulacijom lopte.

Gosti mogu da se nametnu na Hempden Parku, ali sam izabrao sigurnu prognozu, nerešeno osigurava Nordijcima kvalifikacije za Svetsko prvenstvo i mislim da će dosta pažnje posvetiti odbrani, ali čak i u ovim uslovima stvoriće dovoljno prilika za gol.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,80)

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!
Fudbal

0 19

RUSIJA U ŠOKU ZBOG SRBIJE! Rusi ne mogu da veruju šta je fudbalska reprezentacija Srbije doživela od FIFA i UEFA!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo su za naš nacionalni tim završene neuspešno: Srbija nije uspela da izbori odlazak na Mundijal koji je na programu 2026. godine, a "druga staza", putem Lige nacija, ostala je zatvorena za "orlove" jer će njome na šampionat planete otići čak i slabije selekcije od njih - zahvaljujući neverovatnim pravilima FIFA i UEFA. I, Rusija je prilično začuđena time.

18. 11. 2025. u 19:00

