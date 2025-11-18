Tip fudbal

BIĆE GOLOVA U MAĐARSKOJ: Današnji rivali su rasterećeni rezultatskog imperativa

Olja Mrkić

18. 11. 2025. u 12:31

DVE ekipe koje su već eliminisane zatvoriće ovaj kvlaifikacioni ciklus susretom na neutralnom terenu u Mađarskoj gde je Belorusija domaćin Grčkoj.

Profimedia

Domaći tim je posle četiri vezana poraza konačno u prošlom kolu uspeo da osvoji bod i to na gostovanju Danskoj. Čak su i poveli sa 2:1 u 65. minutu, ali su na kraju ipak morali da se zadovolje bodom. 

To je bila prva utakmica kvalifikacija za mundijale u kojoj su ostali neporaženi još od pobede nad Estonijom u martu 2021. godine.

S druge strane, Grčka je razočarala u kvalifikacijama, naročito u gostima gde nisu osvojili ni bod pa im je ovo "gostovanje" prilika da poprave utisak.

Očekujemo otvoren meč sa dosta golova i imenima iz obe reprezentacije na semaforu.

NAŠ TIP: GG&3+

