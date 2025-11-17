GOSTI NEMAJU MOTIVA DA PRUŽE OTPOR: "Oranje" i porazom može da se plasira direktno na SP
UKOLIKO se ne dogodi katastrofa svih katastrofa, Holandija će obezbediti direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine kada u ponedeljak ugosti Litvaniju u poslednjoj utakmici Grupe G.
Kumanovi igrači imaju tri boda prednosti na vrhu tabele nakon remija 1:1 sa Poljskom u petak, dok se njihovi gosti bore za utehu četvrtog mesta. Naravno, sve bi bilo već gotovo da je savladana Poljska, ali šta je tu je, ovo je druga meč-lopta.
A katastrofa nad katastrofama iz uvoda teksta znači da bi "oranje" trebalo da izgubi velikom razlikom, a da Poljska isto tako "unakazi" Maltu. Jer, Holandija ima čak za 13 golova bolju gol-razliku od Poljske, što znači da mogu komotno da izgube sa 1:0 i budu prilično sigurni jer bi tada Poljska morala da pobedi sa 13:0.
Izuzev poraza od Španije na penale u Ligi nacija, Kumanovi igrači su prošli više od godinu dana bez poraza u bilo kom takmičenju, a od oktobra 2023. godine nisu poraženi na svom terenu.
Litvanija se dobro borila kada je Holandija došla u goste pre nekoliko meseci, međutim nemaju za šta da igraju pa očekujemo laku pobedu i time plasman na Mundijal za Holandiju.
NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 1,43)
Preporučujemo
BIĆE GOLOVA U MAĐARSKOJ: Današnji rivali su rasterećeni rezultatskog imperativa
18. 11. 2025. u 12:31
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
18. 11. 2025. u 11:24
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
18. 11. 2025. u 11:20
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
POSLE BRUKE U PODGORICI! Evo šta su hrvatski navijači doživeli pri povratku kući
CRNOGORCI uzvraćaju udarac!
18. 11. 2025. u 09:56
GOTOVO: Novak Đoković se trajno nastanio u Grčkoj
Najnovije vesti u kojima je Novak Đoković glavni akter - za neke su iznenađujuće.
17. 11. 2025. u 21:14
Komentari (0)