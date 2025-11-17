GOSTI NEMAJU MOTIVA DA PRUŽE OTPOR: "Oranje" i porazom može da se plasira direktno na SP

UKOLIKO se ne dogodi katastrofa svih katastrofa, Holandija će obezbediti direktan plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine kada u ponedeljak ugosti Litvaniju u poslednjoj utakmici Grupe G.

FOTO: Tanjug/AP/Patrick Post

Kumanovi igrači imaju tri boda prednosti na vrhu tabele nakon remija 1:1 sa Poljskom u petak, dok se njihovi gosti bore za utehu četvrtog mesta. Naravno, sve bi bilo već gotovo da je savladana Poljska, ali šta je tu je, ovo je druga meč-lopta.

A katastrofa nad katastrofama iz uvoda teksta znači da bi "oranje" trebalo da izgubi velikom razlikom, a da Poljska isto tako "unakazi" Maltu. Jer, Holandija ima čak za 13 golova bolju gol-razliku od Poljske, što znači da mogu komotno da izgube sa 1:0 i budu prilično sigurni jer bi tada Poljska morala da pobedi sa 13:0.

Izuzev poraza od Španije na penale u Ligi nacija, Kumanovi igrači su prošli više od godinu dana bez poraza u bilo kom takmičenju, a od oktobra 2023. godine nisu poraženi na svom terenu.

Litvanija se dobro borila kada je Holandija došla u goste pre nekoliko meseci, međutim nemaju za šta da igraju pa očekujemo laku pobedu i time plasman na Mundijal za Holandiju.

NAŠ TIP: 1&D3+ (kvota 1,43)