KAZNENA EKSPEDICIJA NASTAVLJA DA ČISTI SVE PRED SOBOM: Estonci nemaju ni motiva ni znanja ni snage da se suprotstave Norvežanima
OD 18 časova ćemo gledati obračun Estonija i Norveške koje su članovi grupe "I" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Niko u ovom ciklusu kvalifikacija nije toliko namučio Norvežane koliko je to uspelo estoncima u prvom susretu ovih rivala. Jedina ekipa kojoj Erling Holand i drugovi nisu uspeli da "munu" više od jednog gola dolazi u Oslo bez ambicija i bez šansi da u bilo kojoj meri popravi svoj status pretposlednje ekipe na tabeli.
Iako imaju samo tri boda više od drugoplasirane Italije, pobeda ovde bi kolo pre kraja praktično obezbedila "vikinzima" prvo mesto, zahvaljujući superiornoj gol-razlici. Norveška je postigla čak 29 golova na šest utakmica - soro pet po meču, a primila samo tri.
Kod kuće je taj bilans još suroviji - 19:1 u tri utakmice.
Jasno je dakle da Estonci nemaju šta da traže. Oni su u gostima upisali dva poraza i jednu tesnu pobedu nad fenjerašem u grupi Moldavijom.
NAŠ TIP: 1&|2+4+ (kvota 1,80)
