Tip fudbal

OVDE NE BI TREBALO DA BUDE DILEME: Domaćin ima ambicije za visok plasman, gost već jednom nogom u drugoj diviziji

Olja Mrkić

10. 11. 2025. u 12:31

ESBJERG gostuje Midelfartu u 16. kolu danske prve divizije.

ОВДЕ НЕ БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ДИЛЕМЕ: Домаћин има амбиције за висок пласман, гост већ једном ногом у другој дивизији

Profimedia

"Plavo-beli" se nadaju plasmanu u viši rang i trenutno su na dobrom putu da izore mesto u Ligi za promociju. To im je omogućila pre svega dobrta igra pred svojim navijačima, gde su posle nešto lošijeg starta vezali pet utakmica bez poraza.

Na tim mečevima u proseku je padalo po tri gola.

Što se tiče međusobnih susreta tu je Esbjerg u ubedljivoj prednosti. Dobio je prvi meč ove sezone, što je bila šesta pobeda nad ovim rivalom u isto toliko utakmica.

Midlfart je novajlija u ligi, ali kako sada stvari stoje trajaće samo jedno leto jer je posle 14 kola zakovan za dno sa samo jednom pobedom i pet nerešenih. Trenutno su u seriji od pet poraza, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmcia u svim takmičenjima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,67)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)

SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)