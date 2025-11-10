OVDE NE BI TREBALO DA BUDE DILEME: Domaćin ima ambicije za visok plasman, gost već jednom nogom u drugoj diviziji

ESBJERG gostuje Midelfartu u 16. kolu danske prve divizije.

Profimedia

"Plavo-beli" se nadaju plasmanu u viši rang i trenutno su na dobrom putu da izore mesto u Ligi za promociju. To im je omogućila pre svega dobrta igra pred svojim navijačima, gde su posle nešto lošijeg starta vezali pet utakmica bez poraza.

Na tim mečevima u proseku je padalo po tri gola.

Što se tiče međusobnih susreta tu je Esbjerg u ubedljivoj prednosti. Dobio je prvi meč ove sezone, što je bila šesta pobeda nad ovim rivalom u isto toliko utakmica.

Midlfart je novajlija u ligi, ali kako sada stvari stoje trajaće samo jedno leto jer je posle 14 kola zakovan za dno sa samo jednom pobedom i pet nerešenih. Trenutno su u seriji od pet poraza, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmcia u svim takmičenjima.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1,67)

