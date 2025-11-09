PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
ZA danas smo vam spremili četiri zanimljiva predloga.
Subota
15.00 Kristal palas - Brajton |1-3&||1-3 (1,97)
16.45 AZ Alkmar - PSV |1-3&||1-3 (1,80)
Ukupna kvota: 6,56
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
