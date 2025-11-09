JOŠ JEDAN PROLAZ U SUBOTU - POGODILI SMO KVOTU 35! Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za igru poluvreme-kraj
SUBOTA je bila uspešna za tipstere našeg lista koji su lepo naplatili tri prelaza.
Pogodili smo da će na utakmicama Milvol - Preston, odnosno Leče - Verona rezultat biti nerešen i na poluvremenu i na kraju dok nije bilo dileme kod ishoda meča Dinamo Bukurešt Čiksireda, gde su domaći opravdali ulogu ubedljivog favorita.
Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:
Nedelja
17.00 Bode/Glimt - Brine 1-1 (1,45)
15.00 Hiljermo Braun - Atletiko Rafaela X-X (3,75)
19.15 Mehelen - RU Sen Žiloa 2-2 (2,30)
Ukupna kvota: 12,50
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjih predloga za goleade u prvom poluvremenu
09. 11. 2025. u 08:00
GOLEADA NA "BALAIDOSU": Barsi neće biti lako da dođe do bodova protiv razigrane Selte
09. 11. 2025. u 07:30
KAKVA ISPALA! Novak Đoković mu obećao da će doći na oproštaj, a onda otišao u Atinu
ČEKAO je čekao i nije dočekao!
06. 11. 2025. u 14:30
RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, a iako su stvari počele da se menjaju na bolje po Ruse - jedna vest o sankcijama sada ih je šokirala.
06. 11. 2025. u 17:16
U JEKU SKANDALA! Vujadin Savić povukao radikalan potez
Vujadin Savić je doneo odluku da napusti Srbiju i to na duži vremenski period. Razlog za to su sva dešavanja koja se vezuju uz njegovo ime i želja da zašititi porodicu od svih tim natpisa, spekulacija...
06. 11. 2025. u 11:52
Komentari (0)