JOŠ JEDAN PROLAZ U SUBOTU - POGODILI SMO KVOTU 35! Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za igru poluvreme-kraj

09. 11. 2025. u 09:17 >> 09:18

SUBOTA je bila uspešna za tipstere našeg lista koji su lepo naplatili tri prelaza.

Pogodili smo da će na utakmicama Milvol - Preston, odnosno Leče - Verona rezultat biti nerešen i na poluvremenu i na kraju dok nije bilo dileme kod ishoda meča Dinamo Bukurešt Čiksireda, gde su domaći opravdali ulogu ubedljivog favorita.

Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:

Nedelja

17.00 Bode/Glimt - Brine 1-1 (1,45)
15.00 Hiljermo Braun - Atletiko Rafaela X-X (3,75)
19.15 Mehelen - RU Sen Žiloa 2-2 (2,30)

Ukupna kvota: 12,50

