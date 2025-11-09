JOŠ JEDAN PROLAZ U SUBOTU - POGODILI SMO KVOTU 35! Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa za igru poluvreme-kraj

SUBOTA je bila uspešna za tipstere našeg lista koji su lepo naplatili tri prelaza.

Pogodili smo da će na utakmicama Milvol - Preston, odnosno Leče - Verona rezultat biti nerešen i na poluvremenu i na kraju dok nije bilo dileme kod ishoda meča Dinamo Bukurešt Čiksireda, gde su domaći opravdali ulogu ubedljivog favorita.

Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga redakcije Tipa:

Nedelja 17.00 Bode/Glimt - Brine 1-1 (1,45)

15.00 Hiljermo Braun - Atletiko Rafaela X-X (3,75)

19.15 Mehelen - RU Sen Žiloa 2-2 (2,30) Ukupna kvota: 12,50

