NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za nedelju

FOTO: FK Partizan

Nedelja 15.00 Brentford - Njukasl X2 (1,45)



18.30 Partizan - Novi Pazar 1 (1,45)

21.00 Selta Vigo - Barselona GG&|1+ (1,67) 15.00 Aston vila - Bornmut 1X&2+ (1,70)18.30 Partizan - Novi Pazar 1 (1,45)21.00 Selta Vigo - Barselona GG&|1+ (1,67) Ukupna kvota: 5,97

Njukasl je kvalitetniji tim od Brentforda koji može biti neugodan protivnik, igra dosta solidno ove sezone, pa nešto sigurnije tipujemo duplu šansu.

Aston vila je poznata kao odlična domaćinska ekipa, atmosfera na "Vila parku" je uvek uzavrela i verujemo da će domaćin uspeti da upiše pozitivan rezultat protiv Bornmuta koji je jedno od najprijatnijih iznenađenja u Premijer ligi.

Partizan dočekuje Novi Pazar, pobedom ostaje na prvom mestu i ne bi smeo ispustiti bodove pred svojim navijačima.

Utakmice Selte i Barse se uvek zanimljive, pune golova, a isto očekujemo sada kada je razigrani domaćin nanizao pet pobeda u svim takmičenjima i pun samopouzdanja dočekuje favorizovane Katalonce na "Balaidosu".

