3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

04. 11. 2025. u 08:30

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: Tanjug/AP

3+ TIKET ZA UTORAK

18.45 Napoli - Ajntraht Frankfurt UG 3+ (1,57)

21.00 Bode glimt - Monako UG 3+ (1,47)
21.00 Atletiko Madrid - Rojal union UG 3+ (1,50)
21.00 Liverpul - Real Madrid UG 3+ (1,42)

 Ukupna kvota: 4,92

 

