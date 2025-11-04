3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA UTORAK
18.45 Napoli - Ajntraht Frankfurt UG 3+ (1,57)
21.00 Atletiko Madrid - Rojal union UG 3+ (1,50)
21.00 Liverpul - Real Madrid UG 3+ (1,42)
Ukupna kvota: 4,92
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NOVI OKRŠAJ VELIKANA: Razigrani Real bi da produbi Liverpulovu krizu
04. 11. 2025. u 07:40
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za utorak
04. 11. 2025. u 07:00
JUČE JE LAGANO DOŠLO! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
04. 11. 2025. u 08:00
SRPSKO-RUSKI "HAOS": Ako Dejan Stanković dobije otkaz, Zvezda ne može da dovede zamenu za Milojevića?!
Crvena zvezda ne samo da nije uspela da prekine crnu seriju, već je posle utakmice Superlige Srbije sa Radnikom na Marakani počelo ponovo da se priča o tome "ko će da nasledi" još uvek aktuelnog trenera srpskog prvaka, Vladana Milojevića. A o tome priča i Rusija.
03. 11. 2025. u 15:50
KAKAV OBRT! Predrag Mijatović pronašao neočekivano rešenje za trenera Partizana?
U jeku spekulacija o novom treneru Partizana, sve se glasnije priča da bi novi šef struke “crno-belih” mogao biti Španac Dijego Martines, nekadašnji strateg Osasune, Granade, Espanjola, Olimpijakosa i Las Palmasa, prenosi Telegraf.
03. 11. 2025. u 14:46
NIŠLIJKA SPREMNA DA POKORI EVROPU: Lepota i pamet = snaga! Lepa Maja u top 3 u dizanju tegova
Veliki uspeh ostvarila je Maja Katanić na Poverlifting takmičenju u Zaječaru. U konkurenciji od preko stotinu takmičara Lepa Nišlijka je takmičenje završila na trećoj poziciji.
03. 11. 2025. u 11:30
Komentari (0)