3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

Ako postoji osoba čiji je život dokaz da su snaga i empatija dve strane iste šampionske medalje, to je definitivno Anđela Branković. Žena koja je osvojila bokserski svet i donela prvo istorijsko zlato Srbiji, u razgovoru za portal Novosti.rs otvara srce i govori o onome o čemu se retko priča – o padovima, suzama i nepokolebljivoj posvećenosti koja ju je podigla na tron.