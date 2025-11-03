Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

03. 11. 2025. u 11:30

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

Ponedeljak

17.00 OFK Beograd - Radnički Niš 1&0-3 (2,65)

19.00 Mladost Lučani - Radnički 1923 1X&0-3 (2,22)
20.30 Krakovija - Zaglebje GG&|1+ (2,13)
21.00 Sanderlend - Everton 1&0-3 (3,50)

Ukupna kvota: 43,86

