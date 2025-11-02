ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Tip fudbal

02. 11. 2025. u 10:00

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

FOTO: Tanjug/AP/Joan Monfort

17.00 Crvena zvezda - Radnik Surdulica |2+ (1,75)

18.30 Barselona - Elče |2+ (1,95)

Ukupna kvota: 3,47

