OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

30. 10. 2025. u 11:09

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

FOTO: AP/Tanjug

Četvrtak

20.30 Grashopers - Jang bojs GG (1,66)

20.30 Lugano - Lucern GG (1,52)
20.45 Piza - Lacio GG (1,95)
Ukupna kvota: 4,92

