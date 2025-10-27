NE OČEKUJTE MNOGO GOLOVA: Obe ekipe retko idu preko dva

U ponedeljak će snage odmeriti domaći Port Vejl i Stokport u okviru 14. kola engleske Lige jedan.

Port Vejl je u prethodnom kolu Lige jedan gostovao kod Vigana i poražen je sa minimalnih 1:0.

Nedelju dana ranije, gostovali su kod AFC Vimbldona i odigrali nerešeno 1:1. Bio je to izjednačen meč u kojem su oba tima imala svoje šanse, a podela bodova je bio najrealniji ishod.

U okviru EFL trofeja, Port Vejl je gostovao kod Akringtona i slavio sa 2:0. Bila je to taktički zrela predstava, sa kontrolom igre i efikasnom završnicom koja ih je dovela do takmičenja.

Pre toga, Port Vejl je remizirao 0:0 kod kuće sa Northemptonom. Uprkos većem posedu lopte, nisu uspeli da pronađu put do mreže, dok su gosti čvrstom odbranom spasili bod.

Stokport kaunti je pobedio u četiri i izgubio jedan od poslednjih pet utakmica, sa ukupno šest postignutih i četiri primljena golova. Protiv Eksetera prošlog vikenda, Stokport je pobedio sa minimalnih 1:0.

Nedelju dana ranije, Stokport je ugostio Blekpul i ponovo pobedio sa 1:0. Odbrana je bila na visokom nivou, dok je napad bio dovoljno konkretan da obezbedi pobedu pred domaćom publikom.

U takmičenju za EFL trofej, Stokport je gostovao kod Salford sitija i pretrpeo poraz od 3:1. Domaćin je bio efikasniji, dok gosti nisu uspeli da iskoriste svoje šanse, što je rezultiralo jedinim porazom u ovoj seriji.

Stokport je postigao gol u svakoj utakmici, ali je pobeđivao samo kod kuće. Očekujemo tešku utakmicu za oba tima i verujemo da broj golova neće preći dva.

NAŠ TIP: 0-2

