VLAHOVIĆ ZA PREKID JUVEOVE CRNE SERIJE: Real Madrid je u odličnom ritmu, a niz pobeda kod kuće uliva strah u kosti svim protivnicima

Real Madrid i Juventus sastaju se u velikom evropskom klasiku koji uvek nosi posebnu težinu, bez obzira na formu ili trenutni položaj u grupi.

FOTO: Tanjug/AP

Ovoga puta, sve oči biće uprte u „kraljeviće“, koji su posle prva dva kola Lige šampiona već pokazali da imaju nameru da ponovo idu do samog kraja. Ekipa Šabija Alonsa upisala je dve pobede uz čak sedam postignutih golova i deluje kao dobro podešena mašina koja zna šta hoće. Ako uspeju da savladaju Juventus, biće im to treći trijumf u nizu na startu elitnog takmičenja — treći put u poslednje četiri sezone da tako ubedljivo kreću u evropsku avanturu.

Real je u odličnom ritmu, a posebno impresivno deluje učinak na „Santjago Bernabeu“. Pet uzastopnih pobeda kod kuće u svim takmičenjima i gol-razlika koja uliva strah u kosti svakom protivniku, dovoljno govore o trenutnoj snazi Madriđana. U prvom meču grupe pobedili su Marselj 2:1, potom su lako izašli na kraj sa Benfikom u gostima, a za vikend su minimalcem (1:0) savladali Hetafe i tako održali savršenu formu i nakon reprezentativne pauze.

Sa druge strane, Juventus je u potpuno suprotnom raspoloženju. „Stara dama“ je otvorila sezonu u Ligi šampiona sa dva remija, a taj niz se uklopio u seriju od čak pet uzastopnih nerešenih rezultata u svim takmičenjima. Taj remi-maraton prekinut je tek proteklog vikenda, ali na najgori mogući način — porazom od Koma (0:2). Ta utakmica pokazala je sve probleme Juventina: spora izgradnja napada, nesigurnost u odbrani i, što je najzabrinjavajuće, potpuni nedostatak golgeterskog instinkta.

Dušan Vlahović je najbolji strelac tima, sa dva postignuta pogotka.

Juventus u poslednjih pet gostujućih mečeva u Ligi šampiona nije upisao pobedu (D4, L1), a poslednji put kada su slavili van Torina bilo je na samom startu prošlogodišnje kampanje. Ove sezone imaju samo jednu pobedu u gostima — još u avgustu — a u svakom od poslednja tri takva meča primali su gol pre poluvremena.

Istorija međusobnih duela govori u korist Reala. Ukupno 12 pobeda iz 22 zvanična okršaja (D2, L8), uz tri trijumfa u poslednja četiri duela, dovoljno govori o tome ko trenutno drži primat. Podsećanja radi, Real je slavio i u finalu 2017. godine (4:1), a ove godine bio je bolji i na Mundijalu klubova, u četvrtfinalu tog takmičenja.

Forma pojedinaca takođe ide u prilog Madriđanima. Kilijan Mbape igra u sjajnom ritmu — već je postigao pet golova u dva kola Lige šampiona, a zanimljivo je da je svih poslednjih 17 golova u ovom takmičenju dao u utakmicama koje je njegov tim dobio. To dovoljno govori koliko je njegova efikasnost povezana sa Realovim pobedama. Sa druge strane, Juventusov mladi Portugalac Francisko Konseisao ima naviku da se upiše u strelce u završnicama mečeva — tri od njegova četiri gola u LŠ pala su posle 80. minuta, a svi su bili u gostima.

Kada je reč o zdravstvenom biltenu, Real bi mogao biti bez Davida Alabe, koji je propustio meč protiv Hetafea zbog povrede. Ipak, Alonso ima dovoljno rešenja u rotaciji, posebno jer mu defanziva ove sezone deluje stabilno. Juventus nema novih povreda, ali izostanak samopouzdanja i kreativnosti u sredini terena deluje kao veći problem od bilo kog igrača na spisku odsutnih.

Statistika kaže da je Real dobio drugi deo utakmice u četiri od pet ovosezonskih mečeva kod kuće i da je na svom stadionu dao najmanje dva gola u sedam od poslednjih osam susreta. Sa druge strane, čak sedam od poslednjih deset Juventusovih gostovanja u Ligi šampiona donelo je opciju „GG“, ali i kontinuitet primanja golova u prvom poluvremenu.

Uz sve navedeno, deluje da će Juventus morati da odigra savršen meč ako želi da ostane neporažen u Madridu. Real je u trenutku kada je samopouzdanje na maksimumu i sve drugo osim njihove pobede bilo bi veliko iznenađenje.

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć