LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
18.00 Pafos - Etnikos A. 1 (1,29)
19.00 Unterhašing - Bajrojt 1 (1,30)
19.30 Brinje G. - Jadran D. 1 (1,23)
Ukupna kvota: 2,55
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
ZVEZDA RUŠI "KRALjA" POSLE TRI GODINE: Crveno-beli su podigli samopouzdanje
17. 10. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
17. 10. 2025. u 09:09
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
17. 10. 2025. u 09:21
KO JE OVO MOGAO DA OČEKUJE!? Vlahović pred transferom karijere
FUDBALSKI reprezentativac Srbije Dušan Vlahović mogao bi da ostvari transfer karijere.
16. 10. 2025. u 20:10
UZMI ILI OSTAVI: Sergej Milinković-Savić dobio ponudu o kojoj će morati da razmisli
SERGEJ Milinković-Savić je glavna tema u krugovima sportskim medijskim krugovima u Saudijskoj Arabiji
16. 10. 2025. u 19:37
ŠOK! Uhapšeni Luka Vildoza i Milica Tasić
Poznati košarkaš Luka Vildoza i njegova supruga Milica Vildoza uhapšeni su u Bolonji pod krajnje neobičnim okolnostima, koje su uzburkale italijanske, ali i evropske medije.
16. 10. 2025. u 11:16
Komentari (0)