Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote

В.М.

17. 10. 2025. u 09:42

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Ata images

Petak

18.00 Pafos - Etnikos A. 1 (1,29)

18.00 El Halidija - Bahrein (1,24)
19.00 Unterhašing - Bajrojt 1 (1,30)
19.30 Brinje G. - Jadran D. 1 (1,23)

Ukupna kvota: 2,55

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

