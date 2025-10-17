BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Evrope.
Petak
16.00 Adrar - Kouba X (2,90)
02.00 Argentino Verlo - Vilja Dalmine X (2,87)
Ukupna kvota: 24,55
